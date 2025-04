Al Bano y Romina Power volverán a cantar juntos en España, una década después

El Norte Miércoles, 9 de abril 2025, 11:48 | Actualizado 12:31h. Comenta Compartir

Después de más de una década separados, Al Bano y Romina Power se verán de nuevo las caras frente al público español, en sendos conciertos en Madrid, Barcelona, A Coruña y Marbella. La pareja se separó artísticamente en 1994, cinco años antes de divorciarse y en 2013 unían de nuevo sus caminos en la música, una trayectoria en la que han dejado para la posteridad éxitos como 'Felicità' o 'Sharazan'.

Este esperado regreso fue pretexto para que se estrenaran como invitados en 'El Hormiguero', donde un ilusionado Pablo Motos, fan de póster en su juventud de «la pareja más mítica de la música de los años 70 y 80», desgranó con ellos las claves del inminente reencuentro con los fans españoles.

La cantante adelantó que en el 'show' cantarán tanto juntos como por separados. «Espero que pueda escuchar mi voz porque cuando canto cerca de él es difícil», aludió en broma refiriéndose el característico timbre de su 'partenaire', que a su vez aprovechó para presumir de voz. Hasta que Trancas y Barrancas salieron de su escondite interrumpiendo para ejercer de traductoras.

¡Al Bano y Romina Power volverán a dar conciertos juntos en España! #RominaAlbanoEH pic.twitter.com/VbWJvz5LJJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 8, 2025

Al Bano sí que ha ofrecido conciertos en España durante la última década, pero no así Romina. La artista se declaró «muy alegre y feliz», por reencontrarse con sus fans españoles. Además, revelaron que también cantará su hijo, Yari Carrisi. «Va ser una sorpresa increíble», aseguró el integrante masculino del dúo. «Sorpresa ya no, pero va a estar genial», acotaron de nuevo las mascotas de 'El Hormiguero'. «Has dejado el programa en pausa», reprochó el presentador. «No la entiendo, ¿en qué idioma habla?», inquirió el invitado. «Español pero mal», zanjó Motos.

Reencuentro de Al Bano y Romina

El de Requena mostró mucho interés por conocer detalles de los conciertos, desde el repertorio de las canciones hasta el orden. «Cada canción tiene su historia, su tiempo, una gran emoción que regalar al público», razonó el italiano. «Pero no les vamos a contar todo ahora. Si no, ¿qué sorpresa hay?», cortó Romina.

Durante la entrevista las dos leyendas vivas de la canción italiana relataron los episodios más significativos de su relación de pareja. Desde cómo se conocieron en el rodaje de la película 'Nel Sole' en 1967 hasta su multitudinaria boda tres años después. Lo que iba a ser una ceremonia íntima en un pueblo del sur de Italia acabó congregando a 30.000 personas tras el chivatazo de la prensa.

Además, el dúo reveló a la audiencia del programa de Antena 3 cómo surgió volver a juntarse de nuevo en los escenarios. Al poner en contexto, sin embargo, a Motos le bailaron un poco las fechas. «Estás muy informado, ya lo vemos», lo chinchó Romina Power.

Al Bano narró que la mecha se prendió con motivo de un concierto que ofreció en Moscú por su 70 cumpleaños. Lo acompañaban muchos de sus amigos artistas de renombre, pero el manager echó en falta a su ex, «tenía que estar aquí Romina», le insistió. Hacía casi dos décadas que no cantaban juntos, de modo que él se esperaba «un no por su parte». Contra todo pronóstico, aceptó. Cuando se lo contó, «me parecía una broma», confesó el italiano.

«Como estaba festejando sus 70 el jovencito, ¿cómo podía decir que no? Tenía que celebrarlo también con él», continuó la otra implicada. Y al volver a cantar juntos, sintió «como si nunca hubiera pasado el tiempo».