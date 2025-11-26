Asesinan a la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en Los Ángeles Dos hombres corrieron hacia el coche aparcado y dispararon sus armas contra ella y sus dos acompañantes, según los testigos

La influencer y cantante María de la Rosa, conocida como De la Rosa, ha sido asesinada a los 22 años en un tiroteo en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, el pasado sábado, cuando la joven se encontraba en el interior de un coche.

Según recoge 'Los Angeles Times', los testigos aseguran que vieron a dos hombres corriendo hacia un coche aparcado y dispararon varias veces en torno a la 01:25 de la madrugada del sábado. Las balas alcanzaron a tres personas que se encontraban en el interior del vehículo, una de ellas la influencer.

La influencer fue trasladada a un hospital pero acabó perdiendo la vida a causa de las heridas, mientras que las otras dos víctimas se encontraban en estado crítico este fin de semana. El Departamento de Policía de Los Ángeles desconoce todavía quiénes son los autores del tiroteo.

De la Rosa había estrenado en agosto su primera canción 'No me llames'. En su última publicación de Instagram, donde acumulaba 42.000 seguidores, aparece la joven con una guitarra eléctrica y la frase «ocupada cocinando en el stu. No me llames. Ya es tiempo… Game time baby», haciendo referencia a sus futuros lanzamientos.

Su cuenta se ha llenado de mensajes de dolor e incredulidad por parte de personas de la industria musical como el productor musical Jimmy Humilde y Juan Moisés, el cantante principal de 'Los Gemelos de Sinaloa'. También el productor musical e ingeniero, Times J Martínez, quien ha lamentado lo ocurrido: «Me duele que haya sido con violencia».

Las autoridades estadounidenses pide a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con los detectives de homicidios de la Oficina del Valle en el (818) 374-9550. Se pueden dejar pistas anónimas en el (800) 222-8477 o en la página web de Crime Stoppers.

