El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De la Rosa. Instagram

Asesinan a la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en Los Ángeles

Dos hombres corrieron hacia el coche aparcado y dispararon sus armas contra ella y sus dos acompañantes, según los testigos

El Norte

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:00

Comenta

La influencer y cantante María de la Rosa, conocida como De la Rosa, ha sido asesinada a los 22 años en un tiroteo en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, el pasado sábado, cuando la joven se encontraba en el interior de un coche.

Según recoge 'Los Angeles Times', los testigos aseguran que vieron a dos hombres corriendo hacia un coche aparcado y dispararon varias veces en torno a la 01:25 de la madrugada del sábado. Las balas alcanzaron a tres personas que se encontraban en el interior del vehículo, una de ellas la influencer.

La influencer fue trasladada a un hospital pero acabó perdiendo la vida a causa de las heridas, mientras que las otras dos víctimas se encontraban en estado crítico este fin de semana. El Departamento de Policía de Los Ángeles desconoce todavía quiénes son los autores del tiroteo.

De la Rosa había estrenado en agosto su primera canción 'No me llames'. En su última publicación de Instagram, donde acumulaba 42.000 seguidores, aparece la joven con una guitarra eléctrica y la frase «ocupada cocinando en el stu. No me llames. Ya es tiempo… Game time baby», haciendo referencia a sus futuros lanzamientos.

Su cuenta se ha llenado de mensajes de dolor e incredulidad por parte de personas de la industria musical como el productor musical Jimmy Humilde y Juan Moisés, el cantante principal de 'Los Gemelos de Sinaloa'. También el productor musical e ingeniero, Times J Martínez, quien ha lamentado lo ocurrido: «Me duele que haya sido con violencia».

Las autoridades estadounidenses pide a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con los detectives de homicidios de la Oficina del Valle en el (818) 374-9550. Se pueden dejar pistas anónimas en el (800) 222-8477 o en la página web de Crime Stoppers.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  6. 6

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  7. 7

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  8. 8 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  9. 9

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  10. 10 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Asesinan a la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en Los Ángeles

Asesinan a la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en Los Ángeles