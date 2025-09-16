El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arón Piper en 'El Hormiguero'. Antena 3

Arón Piper y Leonardo DiCaprio protagonistas de una fiesta que acabó en redada

El cantante ha acudido a 'El Hormiguero' para desvelar todo sobre su primer disco

El Norte

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:39

Arón Piper ha querido presentar ante Pablo Motos su primer trabajo de estudio, su disco titulado 'Arón Piper', que consta de trece canciones que le pone en el foco de atención del pop español. Después de sacar su primer disco, Arón hizo una fiesta en Ibiza a la que acudió un montón de gente, entre ellos... ¡Leonardo DiCaprio! «Tenemos gente en común», confesaba el cantante en 'El Hormiguero'.

Además, durante la fiesta, a pesar de ser completamente legal según nos ha contado el cantante, tuvieron una redada que paralizó la celebración.

