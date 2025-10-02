Antonio Orozco desvela en 'La Revuelta' su momento más complicado
El cantante ha presentado su libro 'Inevitablemente yo'
El Norte
Jueves, 2 de octubre 2025, 11:12
David Broncano contaba este miércoles en 'La Revuelta' con Antonio Orozco, una visita que ya se conocía con anterioridad. Algo que ha comenzado a ser habitual en el programa de TVE en esta temporada.
El cantante ha comenzado explicando por qué no ha entrado al plató por el tobogán, y ha señalado que le daba miedo porque se ha roto el tobillo dos veces en sus conciertos: «Final de canción, saltas y había un mazo de cables y me rompí el tobillo».
Explicó que el percance le convirtió en supersticioso: «En Puerto Rico me dijeron si iba a salir con una camiseta amarilla y desde entonces soy supersticioso. Nunca más me he puesto una amarilla y no hago nada importante sin ponerme calcetines de rallas».
Noticias relacionadas
El artista detalló lo que es capaz de hacer si no tiene esta prenda: «Una vez hice algo que me fue muy bien y tengo esa fijación. Si no tengo calcetines de rallas cojo un rotulador...». Broncano no daba crédito: «No hombre no, eso hay que pararlo».
Su complicado momento
Orozco también aprovechó para presentar su libro 'Inevitablemente yo'. «Es la historia que tiene que ver con un momento de mi vida. Hace 3 o cuatro años me fui bastante a la mierda en general. Mucho curro, demasiado trabajo, demasiados viajes. Hubo un proceso de remontada, hay problemas que siempre he tenido presentes y no sabía cómo solucionarlos. Ha habido conversaciones de 20 minutos con psicólogos qué dices cómo algo puede parecerte tan grande y realmente es tan pequeño. Todo eso quedó escrito y en algún momento alguien me dijo si quería publicarlo», explicó.