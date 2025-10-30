Antonia San Juan detalla cómo lleva su tratamiento contra el cáncer

El Norte Jueves, 30 de octubre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Antonia San Juan ha reaparecido en el programa que presenta Marc Giró, 'Late Xou'. En este mismo programa donde, hace ya algunos meses, la intérprete explicó que padecía un cáncer y que en poco tiempo empezaría con el tratamiento. Durante esta nueva entrevista, la actriz ha aprovechado para actualizar su estado de salud y cómo está llevando la medicación: «Lo que peor llevo es el pelo. Han tardado mucho en peinarme», comenzaba la actriz, haciendo gala de su característico humor. Antonia ha explicado que su ausencia se ha debido a que durante estos últimos meses se ha puesto en manos de sus doctores para tratar el cáncer de garganta que padece.

«Me tomo las cosas con mucha calma. El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien. Tiene sus momentitos que estás un poco para arriba, un poquito para abajo, pero yo tengo buen carácter», confesaba la canaria. Antonia ha explicado que, hasta asumir que tenía esa enfermedad, ha pasado por diferentes estados, desde el miedo hasta el enfado: «Al principio estaba un poco peleada, te dan la noticia, te asustas, evidentemente porque quieres vivir. Luego viene una parte en la que inconscientemente estás como enfadada y luego hay un momento donde realmente lo asumes, te das cuenta y vas a favor del tratamiento, de todo».

Consejos

Su enfermedad no ha sido, ni mucho menos, el tema central de la entrevista. San Juan también se ha pronunciado sobre el amor y ha dado un importante consejo a todos los telespectadores: «Les aconsejo que lean, porque es muy interesante leer y, cuanto menos lees, más lerda eres, más torpe te vuelves y menos información tienes«, ha respondido la actriz a las preguntas de Marc Giró, evitando así pronunciarse sobre su vida privada.

Por último, Antonia San Juan ha querido responder a las personas que se han dedicado a criticarla durante los últimos meses: «El otro día, alguien decía: 'Qué manera de vender'. Yo no vendo nada. Tienen que saber lo que es el concepto de compraventa. Si yo vendiera algo, tendría que cobrar», sentenció tajante la de Las Palmas de Gran Canaria.

«Lo único que hago en Instagram todos los días es desmitificar la palabra cáncer, saber que el cáncer tiene cura, que uno tiene que tener voluntad para tirar hacia delante y ya está. Es una cosa totalmente altruista», explicaba la actriz y añadía: «Lo que no quiero es convertirme en la imagen del cáncer, porque yo soy actriz. Yo no quiero que me den un premio por tener un cáncer. El mejor premio que me pueden dar a mí estando enferma es darme trabajo», concluía sobre el asunto.