Andy y Lucas quieren olvidar su incidente en Órgiva

Andrés Morales y Lucas González, más conocidos como el dúo Andy y Lucas, no salen de un lío para meterse en otro. Primero se les ocurrió saltar al escenario con una camiseta de niños asesinados con el texto 'Justicia ya' sin contar con el consentimiento de los padres del pequeño Gabriel, y el pasado 27 de septiembre, durante un concierto en la localidad granadina de Órgiva, no se les ocurrió otra cosa que llamar a la concejala de Festejos «mamarracha» y decir que iba «ciega perdida».

Según cuenta la alcaldesa del municipio, María Ángeles Blanco, todo se debió a que la concejala de Fiestas se negó a cerrar los baños públicos de los asistentes en beneficio de los artistas, quienes pedían tenerlos habilitados exclusivamente para ellos.

Esta reacción provocó el enfado de los artistas que llevó a Lucas a decir: «Hemos volado quince horas para venir a Órgiva con todo nuestro cariño y ella no ha parado de insultarnos desde que hemos llegado. Nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida. Me da igual, para que lo sepáis, nosotros vamos a terminar nuestro concierto porque ustedes no merecen la mamarracha que tenéis».

La alcaldesa, ante estos comentarios, ha decidido emprender acciones legales contra el dúo. Por el momento, los artistas no han dado su versión de los hechos, simplemente han dejado constancia en las redes sociales de que se llevan bien con otros ayuntamientos. El próximo 6 de octubre actuarán en la ciudad malagueña de Ojén, por lo que han escrito en su cuenta de Twitter la ilusión que tienen por tocar en el municipio: «Con muchísimas ganas de estar en esa maravillosa localidad. Lo daremos todo como en cada una de nuestras actuaciones. Súper ilusionados de seguir haciendo disfrutar a miles de personas con el honor de tener la bienvenida con este sms de su gente y ayuntamiento. GRACIAS».