Andy cocina a fuego lento su 'venganza' contra Lucas El cantante está preparándose para contarlo todo en los platós de televisión, mientras su excompañero amplía su negocio

La separación de Andy y Lucas está siendo de todo, menos amistosa. Ahora se podido saber que Andy, a puertas de comenzar su carrera en solitario, está dispuesto a contarlo todo en televisión mientras Lucas se dedica ampliar sus negocios.

El viernes pasado en el último concierto de la pareja, en Madrid, ya no se hablaba, pero no les quedaba otra que soportarse, una vez más. Pocas horas después de terminar su actuación, y como si tuviera prisa por algo, Andy anunció que comienza su carrera en solitario y que a punto está del lanzamiento del que será su primer single en solitario, una canción que, para sorpresa de nadie, habla de amor y desamor, traiciones y dolor.

Según ha informado '20minutos', ya ha contratado a una agencia de comunicación que gestionará las entrevistas y la promoción de sus nuevos pasos musicales. «Andy hablará. Está dispuesto a contar todo lo que ha sucedido, confirmar y desmentir algunas de las informaciones y explicar el motivo por el que ha guardado silencio en plena polémica gira de conciertos», ha afirmado el citado medio. Y ha añadido: «Tiene respuesta para todos y no esquivará ninguna pregunta, ni siquiera sobre las peleas en los camerinos y las notables diferencias entre ellos».

Andy ha tenido que aguantar durante las últimas semanas, algunas de las andanadas que Lucas lanzaba en público, incluido aquello de que era «perezoso» y que era él quien pagaba a Andy después de hacerse con el control de la marca del grupo.

La venganza de Andy

Andy nada más acabar su concierto utilizó las redes sociales para cargar contra Lucas de una forma tan sutil como agresiva. Pocas horas después de bajar del escenario, subió a sus stories de Instagram varias publicaciones de personas cercanas a él en las que se ponía a caldo a Lucas.

Una de ellas mostraba un vídeo en el que se veía a Lucas sobre los hombros de un fan mientras Andy recorría solo el tramo de salida y hablaba de «arrogancia» frente a «humildad», al tiempo que se afirmaba que «uno se pensaba un rey» mientras «el otro caminaba siendo humilde». Había otro mensaje compartido por Andy: «Hasta luego Lucassss, anda que no le has puteado al pobre muchacho».

Por si fuera poco, en su enfrentamiento más que evidente, Telecinco aseguró que Andy y Lucas mantuvieron una fuerte discusión en los camerinos al terminar su último concierto. Hace no mucho, un músico que trabajó con ellos ya contó en 'Y ahora Sonsoles' que se había quedado sorprendido sobre cómo Lucas trataba a la gente en gira y de los portazos que se escuchaban.

A todo esto, Lucas parece centrado en estos momentos en utilizar su condición de «millonario» y subió a las redes sociales un vídeo en el que aparecía la nueva reforma de su 'Son de amores', su escuela de música y donde cada aula tiene el nombre de alguna de las canciones que escribió para el dúo. Un centro llamado como esa canción en la que el dúo cantaba: «Amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan».

