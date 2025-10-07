El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

AndreDuro. Europa Press

Andrea Duro anuncia su compromiso en redes sociales

La actriz ha dadola noticia posando junto a su discreto novio y enseñando su sofisticado anillo de compromiso

El Norte

Martes, 7 de octubre 2025, 19:47

Andrea Duro, Yoli en 'Física o Química', ha anunciado que se casa y lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram que nadie se esperaba: un selfie cargado de felicidad luciendo un anillo de diamantes en su dedo anular. Junto a un mensaje que confirmaba que la pedida había sido en el sur: «En Granada siempre pasan cosas bonitas», frase que acompañaba con los emojis de un anillo y un corazón blanco.

Su prometido

Pero eso no es todo, porque al deslizar a la segunda imagen nos encontramos con una foto de ella y su prometido juntos, dando protagonismo a la joya. En un primer momento, Andrea subió también un vídeo que mostraba cómo él se lo pedía mientras comían en un restaurante, pero terminó eliminándolo por no comprometer la privacidad de ambos.

Tal y como informaba Vanitatis, se conocieron detrás de cámaras mientras rodaban una serie, ya que él se dedica a la parte técnica de los rodajes. Hicieron oficial su relación en diciembre de 2024, con una fotografía de ambos en blanco y negro tumbados en una playa de Canarias.

La actriz, que había salido anteriormente con el actor y modelo cubano Juan Betancourt y el futbolista mexicano Chicharito Hernández, aclaró así que su relación con el jugador de pádel Ale Galán había terminado, dando comienzo a esta nueva ilusión con alguien mucho más discreto esta vez.

Tras darse a conocer su compromiso, la actriz ha respondidoa través de una historia de Instagram a los mensajes de sus seguidores, que se han alegrado mucho por ella: «Gracias a todos por los comentarios de amor y cariño de los últimos días. Estoy muy feliz», dejando claro así que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

