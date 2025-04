Anabel Pantoja no para recibir críticas por sus constantes viajes en avión con su hija «No creo que sea bueno para un bebé estar aguantando presiones de aterrizajes y despegues cada 10 o 15 días», fue alguno de los comentarios

Anabel Pantoja recibe, constantemente críticas por diferentes aspectos de su forma de vida. Ahora, esos comentarios negativos se han centrado en los constantes viajes en avión que hace con su hija desde Canarias a la Península. La exconcursante de 'Supervivientes', vive en Gran Canaria. Allí, la sevillana se ha comprado una casa y allí ha sido madre de su primera hija con David Rodríguez, la pequeña Alma.

«No creo que sea bueno para un bebé estar aguantando presiones de aterrizajes y despegues cada 10 o 15 días», escribe una usuaria de Instagram en uno de los últimos posts de la influencer. «Entiendo que no quieras quedarte sola en Gran Canaria», continúa mientras apunta que lo más beneficioso para todos sería que la hija de Bernardo Pantoja y Merchi Bernal renunciara a su sueño de vivir en las islas. «Quedarte en Córdoba creo que sería la mejor opción», señala en este sentido.

Lo cierto es que no existen contraindicaciones respecto al hecho de volar con bebés de la edad de Alma. De hecho viajar en avión con bebés es posible y relativamente seguro. No obstante, los expertos sí que recomiendan no volar con bebés de menos de una semana de vida. En algunas aerolíneas, se exige un mínimo de 14 o 15 días. Independientemente de ello, la opinión médica de su pediatra es crucial antes de realizar cualquier viaje, especialmente si el bebé tiene alguna condición o problema de salud.

