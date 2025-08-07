Ana Peleteiro explica su doloroso aborto: sus síntomas, el diagnóstico y el tratamiento La deportista perdió a su bebé de nueve semanas y cuenta en sus redes sociales el complicado proceso por el que tuvo que pasar para expulsar al feto

Ana Peleteiro, tras perder al bebé que esperaba junto a su marido, el atleta Benjamin Compaoré, ha compartido un vídeo, que ha hecho para que otras personas que pasen por lo mismo «no se sientan tan perdidas o sientan tanta incertidumbre», ha querido explicar lo que ella atravesó. Desde sus síntomas, hasta el diagnóstico y el tratamiento recetado. También ha expresado sus sentimientos al respecto y cómo ha lidiado con el aborto diferido que ha sufrido.

A pesar de que admite que ha sido difícil para ella hablar de algo tan íntimo y personal, Ana ha querido hacerlo pidiendo «respeto y empatía» para hablar de un tema que considera que aún es «muy tabú». Tal y como explica, estaba embarazada de nueve semanas cuando le hicieron la primera ecografía, que adelantó porque estaba tratando el embarazo con una ginecóloga privada. «Si yo no llego a ir a esta consulta con mi ginecóloga en la semana nueve más cuatro [...] no me hubiese enterado de que mi bebé no tenía latido hasta la ecografía de la semana doce», se queja. «No sé hasta qué punto puede ser peligroso para la madre tener un embarazo de un bebé sin vida», añade.

Una vez le dijeron que su bebé no tenía latido, Ana admite que se quedó en 'shock' y que no supo procesarlo. Sin embargo, le recetaron un medicamento con el que tendría un importante sangrado que resultaría en la expulsión del feto. Un proceso que, tal y como cuenta, fue muy doloroso. Tras administrárselo a medio día y pasar la tarde con dolor, con contracciones y con fiebre, por la noche expulsó la placenta y continuó sangrando, pensando que ya había terminado el proceso.

Pero por la mañana descubrió que aún quedaba la peor parte. «Empecé otra vez con contracciones y a las doce del medio día yo sentía que necesitaba ir al baño», cuenta Ana Peleteiro en su vídeo. «El cuerpo me empezó a pedir que tenía que empujar y finalmente expulsé a mi bebé», comenta. «Lo pude coger con mis propias manos y en ningún momento sentí ningún tipo de rechazo sino todo lo contrario, un amor y un cariño que jamás pensé que llegaría a sentir por un bebé que se había ido al cielo siendo tan minúsculo», añade por escrito.

Despedida del bebé

El duelo ha sido otro de los detalles de los que Ana Peleteiro ha querido hablar. Partiendo por la forma en la que ella y su familia se han despedido del bebé que esperaban: «Dos horas más tarde tuvimos la suerte de poder enterrarlo junto con mis padres y con Lúa, su primera hija, y cerrar ese ciclo, que a mí personalmente me ayudó muchísimo el hacerlo de esa forma».

Ana explica que estuvo sangrando durante siete días más después del expulsivo, los primeros de manera muy fuerte. «Gracias a Dios todo salió bien y a día de hoy estoy cien por cien limpia y recuperada», confirma. «Que tú puedas seguir con tu vida y no estar 100% rota no significa que no estés pasando por un proceso de duelo. Yo he de decir que la verdad es que estoy muy tranquila, me siento en paz conmigo misma y la verdad es que no tengo ningún tipo de sentimiento de culpa porque sé que no hemos hecho nada mal», añade.

«Estuve tres días que no me apetecía salir de la cama. No me apetecía otra cosa. Pero después de tres días dije 'ya está', tengo que recuperar mi vida, esto ha sido un proceso durísimo pero quiero seguir adelante», finaliza.

