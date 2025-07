Ana Obregón desvela cómo descubrió la infidelidad de Alessandro Lequio

El Norte Martes, 22 de julio 2025, 18:45 Comenta Compartir

Ana Obregón empezó fuerte su entrevista en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles'. «A todas las mujeres nos han puesto los cuernos». Pero la bióloga ha ido más allá, para sorpresa de la presentadora. También ha contado todo el entramado casi policial que creó para descubrir las infidelidades de Alessandro Lequio en el tiempo que estuvieron juntos. Como aquella en el que advirtió que «era él al lado de la carita de la otra».

La actriz estuvo casada con el aristócrata durante tres años y tuvieron a Aless Lequio. Y ahora Ana Obregón ha recordado aquella llamada de una amiga que lo destapó todo. «Éramos como del FBI. Me cojo el coche a toda leche y con los nervios me dejé las gafas», ha recordado Ana Obregón sobre aquel suceso. Resulta que esta amistad vivía justo enfrente de donde había visto al italiano con una compañía. «Solo vi un bulto porque no veía, pero le vi en la ventana. Era él al lado de la carita de la otra», ha contado.

«Sé que duele, chicas»

El relato continúa con Ana Obregón saliendo de casa para ir al piso de la infidelidad. «Me abre ella. Le dije que saliera el padre de mi hijo y me lo negó». Pero no tardó en descubrir lo «mentirosa» que estaba siendo entonces. El paso del tiempo consiguió que le perdonara al colaborador de televisión el descubrimiento. «Por mi hijo tengo una relación maravillosa; sé que duele, chicas», ha confesado. Efectivamente, el tiempo parece haber borrado los daños de las infidelidades de Lequio y en este punto de su vida, Ana Obregón ya se toma esas cosas a broma.

Ana Obregón es una de las actuales colaboradoras de 'Y ahora Sonsoles' y en el programa está contando muchos recuerdos del pasado y sentimientos del presente. Tras su relato de la «carita» de la infidelidad de Lequio, luego pasó al momento presente. Y este pasa por su vida con Anita, la niña de sus ojos, y lo que le cuesta separarse de ella. «Ayer otra tarde en el plató. Cada vez me cuesta más separarme de Anita. Continúan las sonrisas y lágrimas. Las luces y las sombras. El cóctel molotov de emociones», ha compartido con sus seguidores en sus redes sociales.