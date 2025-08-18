Ana Obregón, atacada por mostrar a su nieta en los medios Sorprende el cambio de actitud de la actriz, que ha pasado de proteger la imagen de su hijo Álex a sobreexponer a Anita

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:28 Comenta Compartir

Ana Obregón, la reina de los posados veraniegos, ha cambiado su forma de actuar sobre la protección gráfica de sus seres queridos. La actriz llegó incluso a acuerdos con los fotógrafos para que no sacasen instántaneas a su hijo a cambio de posados oficiales en la playa en los que la prensa podía tomar todas las fotos que quisiera. En algunas ocasiones, esos pactos no se respetaron.

Según recuerda Bekia, Ana Obregón llegó a iniciar una campaña judicial sin precedentes en España: exigir que los medios pixelaran la cara de los hijos de famosos. Junto a Eugenia Martínez de Irujo y Terelu Campos, visitaron al Defensor del Menor y al Fiscal General del Estado para solicitar protección legal. Años después, la Ley del Menor incorporó esta garantía, gracias a la cual hoy ningún menor puede ser identificado en imágenes sin autorización.

Ampliar Álex Lequio en la presentación de su ginebra con su madre Ana Obregón.

Al cumplir la mayoría de edad, Álex decidió manejar su relación con los medios con educación y cordialidad, pero siempre con discreción. Rechazó lucrarse con exclusivas sobre su vida privada, centrando sus esfuerzos en la creación de su propia empresa. Incluso durante su enfermedad, diagnosticada en 2018, se mantuvo activo profesionalmente.

Un giro en su forma de proceder

En los últimos dos años, Ana ha afrontado un capítulo muy diferente de su vida: la crianza de su nieta Anita Sandra, nacida por gestación subrogada en Estados Unidos y adoptada legalmente por ella. El nacimiento de la niña, según la actriz, fue la última voluntad de Álex. Sin embargo, las portadas de revistas y las fotografías difundidas han despertado críticas sobre la sobreexposición de la menor. Ana se ha defendido argumentando que es «su vida» y que no hace daño a nadie.

En un programa de televisión, y tras recibir críticas directas de periodistas que recordaron su vieja campaña contra la exposición de menores, Ana Obregón anunció un cambio radical: a partir del próximo año, su nieta no aparecerá en ningún medio. Para algunos, este gesto supone admitir una contradicción con su postura inicial; para otros, es la coherencia que faltaba.