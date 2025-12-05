Amputan una pierna al padre de Meghan Markle en Filipinas Los médicos consideraron que no había otra opción: si no se amputaba, su vida corría peligro

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, ha sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia en la que han tenido que amputarle la pierna izquiera por debajo de la rodilla, debido a que se le había empezado a poner negra tras un grave problema de salud provocado por un coágulo de sangre que bloqueó la circulación. La operación se ha llevado a cabo en Filipinas, donde reside actualmente. Así lo ha desvelado su hijo, Thomas Markle Jr., al 'Daily Mail' este viernes 5 de diciembre, aseverando que la extremidad de su progenitor se puso «negra» y que tuvieron que tratarle urgentemente.

«Mi papá está siendo muy valiente. Su pie se puso azul y luego negro. Pasó muy rápido. Lo llevé a un hospital local, le hicieron unas tomografías y una ecografía y dijeron que había que amputarle la pierna», ha confesado.

Todo comenzó el pasado martes 2 de diciembre, cuando el suegro del príncipe Harry comenzó a sentir molestias en su hogar en Filipinas. Poco después fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos realizaron ecografías y escáneres y, de acuerdo a las declaraciones de su hijo, su pierna tornó en un color negro en cuestión de horas.

Ante la urgencia, los expertos consideraron que no había otra opción: si no se amputaba, su vida corría peligro. Por ese motivo, y aunque la intervención duró tres horas, fue necesario realizar la amputación. Tras la operación, Thomas fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El estado de salud de Thomas lleva años delicado. Ya había sufrido dos infartos, un ictus y otros problemas cardíacos. Fue a principios de este año cuando se trasladó a Filipinas junto a su hijo, supuestamente para escapar del acoso mediático en torno a la vida de su hija.

Meghan y Thomas llevan años sin hablarse tras los escándalos mediáticos que precedieron a su boda con el duque de Sussex en 2018. Nunca ha conocido a sus nietos, Archie y Lilibet, y no estuvo presente en la ceremonia nupcial.