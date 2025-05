Amaia Montero vuelve a la música, pero no por dinero La cantante cuenta con suficiente patrimonio como para no tener que trabajar

La vuelta a los escenarios de Amaia Montero el pasado mes de junio de la manp de Karol G, en el estadio Santiago Bernebéu, sorprendió a todos. El público recibió su vuelta al son de 'Rosas' con los brazos abiertos. Y si en ese momento hubo muchas ganas de saber más de ella, estas se incrementaron en octubre, mediante un comunicado unilateral (puesto que Leyre Martínez ya dejó claro que ni tuvo nada que ver ni se le consultó antes de hacerlo), los cuatro componentes masculinos de La Oreja de Van Gogh comunicaron la salida de la vasca del grupo. Entonces se comenzó a especular con la posibilidad de la vuelta de Amaia al grupo donostiarra. La cronología de los hechos hizo que muchos pensaran que sí, pero no fue hasta hace unos días, en la fiesta de los Premios Talía, cuando Cayetana Guillén Cuervo, amiga íntima de Montero, confirmó sin querer que sabía desde hacía meses que Amaia iba a volver con ellos.

Esas declaraciones provocaron un desencuentro entre las amigas. Esa misma noche, Cayetana mandó un comunicado queriendo desdecirse y explicar que se refería a su regreso a la música, y no al grupo. Rápidamente, los seguidores de ambas se dieron cuenta de que la cantante había dejado de seguir a su amiga en redes, una prueba de que las cosas no iban bien. Al día siguiente, en un evento público, la actriz pidió disculpas de nuevo, pero no parece que haya habido un entendimiento. Ya son muchas las voces que apuntan a que este último paso estaría dañando mucho la imagen de Amaia, ya tocada desde que se comenta que volvería con la formación.

Patrimonio

Su vuelta a los escenarios no parece que sea por causas monetarias. En este sentido, ABC ha tenido acceso a su patrimonio actual y resulta bastante evidente que el dinero no es una gran fuente de preocupación en su vida, ya que desde sus primeros años de éxito comenzó a hacer inversiones que hoy se han convertido en grandes valores.

El primero de ellos es la sociedad fundada por el grupo para ir cobrando los derechos de autor de cada una de sus composiciones, algo de lo que no se ha desvinculado jamás. Se llama La Oreja de Van Gogh S.L. y, según datos del registro, se dedica a la «creación, edición, publicación y venta de obras, partituras, composiciones musicales, libros, revistas; la representación, asesoría, organización y dirección de cantantes, grupos musicales y toda clase de artistas; la creación y representación de obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías; y, por cuenta de terceros, crear, proyectar, ejecutar y distribuir campañas publicitarias o de propaganda a través de medios de difusión, prestando sus servicios simultáneamente a varios anunciantes». Las últimas cuentas que pueden consultarse pertenecen a 2022, año en que se refleja un total activo de la entidad de 2,9 millones de euros.

Poquito a Poco S.L. es la segunda y última sociedad de la vocalista. La dio de alta cuando formaba parte del grupo y es desde la que gestionó su propia música cuando comenzó a ir por libre, algo que se le ha dado bastante bien, pues en 2023 ha mantenido un total activo de 2,3 millones, cifra que no está nada mal, y más teniendo en cuenta que, por su salud, en los últimos años no había sacado música nueva ni dado ningún concierto.

Además, Amaia, al comienzo de su carrera, hizo inversiones en inmuebles que hoy se han convertido en la joya de su patrimonio. En 1999 compró un piso en su San Sebastián natal de tres habitaciones, dos baños y terraza, con 97 metros cuadrados, en una zona bastante buena de la ciudad; una inversión modesta que hoy podría vender por alrededor de 400.000 euros. Un año más tarde, justo enfrente de la vivienda, adquirió un terreno de 2.666 metros cuadrados en el que está construido un complejo deportivo con pista de tenis, piscina, frontón, local social y vestuarios. Después de aquello no compró nada hasta 2010, cuando decidió invertir en la capital. Lo hizo en un piso en una de las mejores zonas del centro de Madrid, el barrio de Salamanca. Fue una compra en la que no escatimó, pues no solo está en una ubicación muy bien valorada, sino que además cuenta con 289 metros cuadrados, cinco habitaciones y cinco baños. Una vivienda que hoy podría vender por casi tres millones de euros, es decir, una gran inversión si se tiene en cuenta que en 2009 pagó un millón por obtenerla.