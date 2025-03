Alice Campello se confiesa sobre su separación: «Hemos tenido momentos muy oscuros»

Joaquina Dueñas Miércoles, 12 de marzo 2025, 13:23 Comenta Compartir

Alice Campello acaba de estrenar la treintena (su cumpleaños fue el pasado 5 de marzo) y ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista '¡Hola!' en la que revela cómo vivió su separación y reconciliación con Álvaro Morata. «Hemos tenido momentos muy oscuros», confiesa. La empresaria explica que los cinco meses que duró la ruptura los dedicó a hacer un «trabajo muy profundo» sobre ella misma del que ha obtenido buenos frutos. «A mí me ha servido para madurar muchísimo y creo que a Álvaro también, y, sobre todo, para valorarnos todavía más el uno al otro. Yo creo que en el dolor descubres partes de ti que no conocías y sacas una fortaleza que no sabías que tenías», asegura.

La italiana reconoce que pudieron «gestionar fatal» la ruptura, pero también confirma que todo ha sido fruto de amor. «Nos hemos confundido en muchas cosas los dos, pero si después de todo esto, de toda esta rabia y de todo este dolor, estamos todavía aquí, es porque el amor es más grande que el resto», reflexiona y se declara «muy feliz, sobre todo por haberlo peleado mucho». «No existe la relación perfecta, pero sí existe el amor verdadero, y cuando hay amor verdadero, lo trabajas hasta el final», destaca.

