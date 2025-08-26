Álex García, «desolado» por la muerte de Verónica Echegui «No se ha separado del féretro en ningún momento», según cuenta un reportero del programa 'Tardear'

La muerte de la actriz Verónica Echegui ha sorprendido a compañeros de profesión, amigos y seguidores, que se han volcado en mensajes de cariño y recuerdo hacia la artista. Un reportero de 'Tardear' ha explicado a las puertas del tanatorio de La Paz, en Alcobendas, que su expareja, Álex García, está en el interior «desolado» y «no se ha separado del féretro en ningún momento».

Según ha podido saber el programa, el intérprete llegó al tanatorio ayer por la tarde, coincidiendo con la llegada del cuerpo de Verónica, y desde entonces no se ha separado de ella. «Está totalmente desolado», cuentan testigos, y su intención es permanecer en la más estricta intimidad, evitando ser visto por los medios a la entrada o salida del recinto.

Hasta el tanatorio se han acercado numerosos rostros conocidos y también profesionales que trabajaron con Verónica detrás de las cámaras: desde miembros de producción y dirección hasta equipos de promoción y organización de estrenos.

La enfermedad

Paloma Barrientos, desde el plató de 'Tardear', ha ofrecido algunos detalles sobre la enfermedad contra la que Verónica Echegui llevaba tiempo luchando, una situación que permanecía prácticamente desconocida para la mayoría.

Según la periodista, la actriz estuvo bajo tratamiento médico, aunque en determinados momentos logró continuar con su carrera sin que la dolencia le impidiera trabajar: «No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás. Ella, en el proceso, hasta ahora, también ha tenido períodos en los que ha podido trabajar», señaló.

Muy afectada por la noticia, Barrientos lamentó profundamente la pérdida y subrayó que únicamente un grupo muy reducido conocía realmente la situación de la intérprete. «Ha tenido ingresos... Muy poca gente lo sabía. Y una vez que se ha sabido, pues efectivamente coinciden determinadas cosas, parones profesionales... Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda», concluyó.

