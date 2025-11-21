Alejandra Rubio desvela si va a comprar la casa de Marta López La hija de Terelu Campos visitó la residencia en compañía de su novio Carlo Costanzia y de su padre Alejandro Rubio

La revista 'Lecturas' publicaba esta semana imágenes de Alejandra Rubio visitando la casa de Marta López en compañía de su novio Carlo Costanzia primero, y de su padre Alejandro Rubio poco después, activando todas las alarmas sobre su interés en adquirir el chalet de su compañera.

Una residencia unifamiliar de 300 metros cuadrados, completamente reformada, con piscina privada, jardín y garaje, que se encuentra en Pozuelo de Alarcón -muy cerca de la casa de Terelu Campos- que la exgran hermana ha puesto a la venta por 1.300.000 euros y que, tras días de rumores, la nieta de María Teresa Campos ha aclarado si quiere comprar para convertirla en su nuevo hogar con su pareja y su hijo Carlo Jr, que el próximo 6 de diciembre cumplirá un año.

Alejandra se ha sentado este jueves en el plató de 'Vamos a ver' y, tajante y sin poder contener la risa, ha dejado claro que «no me voy a comprar la casa de Marta. No tengo casa ni proyecto de... La he visto pero no tengo dinero, de verdad».

«No quiero frivolizar con esto. En el photocall del estreno de la obra de mi madre dije que me quería comprar una casa. Ojalá poder invertir en una vivienda porque ahora las cosas están muy complicadas, pero es la realidad. Me considero una privilegiada para la edad que tengo porque tengo trabajo, pero y aún así no me puedo comprar una casa» ha expresado, dejando en el aire con un «te sorprendería» cuánto dinero tiene en el banco.

Una explicación que no ha convencido a sus compañeros, que no han dudado en preguntarle por qué, si no está interesada en la casa, fue una segunda vez a verla en compañía de su padre: «Yo lo cuento. Marta aquí un día en publi dice que quiere vender su casa. Yo sé dónde vive, la zona me encanta y le dije 'un día me paso' y me pasé a verla. La casa es preciosa, pero no está dentro de mis posibilidades la verdad».

«Tampoco he llevado a mi padre para que me pague la casa porque a mí y a mi hermano nos ha educado para currar, y si queremos algo trabajar para conseguirlo. Pero soñar es gratis y la casa es tan bonita... Carlo me dijo, 'un día llama a tu padre y ve con él y que te ponga los pies en la tierra'. Y así fue, me dijo 'Alejandra a dónde vas'», ha revelado, insistiendo en que nada hay de cierto en que se vaya a comprar el chalet de Marta porque no se lo puede permitir.

Terelu sorprendida

Y tanto es así que como ha contado divertida ni siquiera le contó a su madre que había ido a ver la propiedad, por lo que Terelu la llamó sorprendida cuando salió la noticia de que podría estar interesada en comprarla.

Además, y aunque ha confesado que está continuamente buscando casa y es la fan número 1 de los portales inmobiliarios, ha asegurado que por el momento está «fenomenal en la casa que tenemos y ya está. Punto pelota», destacando que además «los alquileres están imposibles ahora mismo» y repitiendo una vez más que aunque su padre «me ayuda en todo lo que le pida, nos ha educado en plan 'si te gusta una casa trabaja y cómpratela'».