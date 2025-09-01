Alejandra Rubio y Carlo Costanzia acuden a la fiesta por el 60 cumpleaños de Terelu Llamó la atención la ausencia de su hermana Carmen Borrego, o su sobrino José María Almoguera junto a su novia María 'la jerezana'

Terelu Campos ha celebrado este domingo su 60 cumpleaños, en una multitudinaria fiesta junto a su familia y amigos, sin la presencia de algunos invitados esperados como su hermana Carmen Borrego, o su sobrino José María Almoguera junto a su novia María 'la jerezana'.

Tras cumplir con sus compromisos profesionales al frente de 'Fiesta' un día más, Terelu abandonaba las instalaciones de Mediaset con un enorme ramo de flores a modo de regalo por parte de sus compañeros y, a pesar de que minutos antes aseguraba que la celebración de su cumpleaños tendría que esperar, ponía rumbo a la casa de unos amigos para soplar las velas en una velada íntima a la que asistió parte de su círculo más cercano.

Alejandra y su pareja, Carlo Costanzia, han estado entre los asistentes a la 'fiesta'. Muy discreto, el actor ha evitado pronunciarse sobre la felicitación que su madre, Mar Flores, ha dedicado a su 'consuegra' en una fecha tan señalada, aunque sí han confirmado con una gran sonrisa que el motivo de la reunión era celebrar en la intimidad el 60 cumpleaños de la presentadora.

Y aunque ha llamado la atención la ausencia de Carmen Borrego, que nunca se pierde este día tan importante para su hermana, Terelu sí ha estado arropada por amigos como Juan Peña o Raquel Abad, que llegaba a la cena sin la compañía de su marido Kike Calleja tras su marcha a Honduras minutos antes junto al resto de sus compañeros en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

«Estoy bien, bien. Bueno, ha sido un poco desagradable porque no nos gusta despedirnos, pero bien. Como ya tenemos la experiencia anterior... pero bueno» ha confesado la exconcursante de 'Gran Hermano', reconociendo que lo que más va a echar de menos del colaborador es «su humor. Como estamos siempre juntos, pues se hace raro».

Al igual que Raquel, también Juan Peña ha tenido unas preciosas palabras para la presentadora: «Son 25 años de amistad sincera, real, de apoyarnos, sobre todo en los malos momentos. Los buenos han sido muchos, pero también los malos. Eso, la amistad es de las cosas más grandes que hay en la vida. Y nada, la he visto muy guapa, muy bien. El reencuentro ha sido espectacular», ha afirmado con una sonrisa.

«Yo le deseo lo más importante en la vida, que es la salud, ¿no? Muchísima salud. La salud, que esté como está ahora, con esa vitalidad, con esa fuerza, con esas ganas de comerse el mundo, de seguir trabajando, luchando. Ojalá siga presentando este programa, que se le da de maravilla todo lo que hace, pero aquí la he visto muy ella me ha recordado mucho a Teresa, a su madre. Le deseo lo mejor, lo mejor. Mucha felicidad», ha expresado emocionado, apuntando que aunque Terelu no piensa en enamorarse está convencido de que «si alguna vez le llega el amor supongo que lo recibirá. Es muy joven todavía, tiene tiempo de enamorarse. Y a seguir disfrutando».

Pero la celebración por su 60 cumpleaños, ya empezó una horas antes en el plató de 'Fiesta'. Su hija Alejandra salía de una caja enorme de regalo para debutar como presentadora: «Muchas felicidades! He venido a robarte un poquito de protagonismo, porque ya que homenajeas a todo el mundo cada fin de semana, esta vez vengo yo a homenajearte yo», ha explicado para asombro de la hermana de Carmen Borrego, que por primera vez ha tenido que enfrentarse públicamente a las divertidas preguntas de su hija.

Tras advertirle que no iba a ser «una entrevista fácil», la influencer pasaba a la acción preguntándole «qué es eso que has hecho conmigo que me aconsejarías no hacer con mi hijo». «Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido, yo tengo que reconocer que cuando fui madre intenté también cuidar mucho mi libertad, quiero que ella cuide de su vida de mujer, de pareja, pero sin dejar de estar presente para su hijo», ha confesado sin dudarlo.

Alejandra le preguntaba a continuación, «¿crees que soy una hija 'porculerilla'?». «Sí, sin duda, yo he sido rebelde pero he sido más sencillita que tú. En cuanto a carácter complicado, tengo que decir que la que está en primera posición eres tú, aunque a veces te intercambias el lugar con tu tía Carmen», ha reconocido Terelu entre risas para asombro de su hija, que no ha estado demasiado de acuerdo con la tajante afirmación de su madre.

Más cómoda que nunca ante las cámaras, la nieta de Teresa Campos ha querido saber si su progenitora cree que ella acabará haciendo portadas como el resto de la familia: «Te voy a decir una cosa. A mí me encantaría que todo el mundo conociera lo maravilloso que es mi nieto, pero si las hicieras me gustaría que las hicieras solo sobre ti, no hablando de otras personas», ha expresado Terelu.

«No, yo me lo guardo para mí. Yo respeto a quien lo hace, pero es mi hijo y es una decisión que ya tengo más que consensuada con quien lo tiene que consensuar», ha respondido Alejandra, dejando claro que nunca piensa protagonizar una portada con el pequeño Carlo.

Sobre si se siente valorada en su carrera profesional, y si hay algo de lo que se arrepienta, Terelu ha confesado que «estoy agradecida a todos los trabajos que he tenido, eso es algo que me enseñó mi madre, que no existe un trabajo grande o pequeño, sino bien hecho o mal hecho». «En líneas generales sí me he sentido valorada, durante un tiempo no y ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Donde mejor me siento es aquí en este lado, presentando, pero luego todo ha sido un aprendizaje. Ahora estoy contenta, los primeros ocho meses de este año han sido revolucionarios yendo a 'SV', el teatro, la oportunidad de rememorar lo que ha hecho mi madre en las tardes de T5 y ha sido un lujazo», ha reconocido, revelando que «he sido abuela con 59 años, cumplo 60 años hoy y estoy en un buen momento, estoy contenta, ilusionada y esperanzada».

Y es que como ha expresado, «me queda todo por hacer y me queda todo por vivir».Eso sí, enamorarse no entra en sus planes porque «así estoy feliz, es lo que menos me queda por hacer». «He fracasado en la pareja, no en el amor. He querido mucho y creo que me han querido mucho», ha afirmado, desvelando que el gran amor de su vida es «mi hija, Alejandra».

Mar Flores, en el día de regreso de sus vacaciones en Ibiza, ha querido felicitar a Terelu Campos por su sesenta cumpleaños. La modelo ha querido aprovechar la presencia de las cámaras para felicitarla de manera cordial y demostrar así que su relación es más que buena.

Sin embargo, el rostro se le cambiaba y se tomaba a broma cuando le preguntaban por los rumores de ruptura sentimental con Elías Sacal, resoplando ante los micrófonos sin querer desmentir que sea cierto.

Tras descansar con sus seres queridos en Ibiza, la modelo lucía un color bronceado envidiable y sonreía ante las cámaras al preguntarle cómo se lo ha pasado con ellos... reflejando que han sido unos días de desconexión que ha disfrutado al máximo.