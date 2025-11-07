El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alba Carrillo, en una imagen de archivo. Europa Press

Alba Carrillo se plantea escribir sus memorias, ahora que «está de moda poner cartas íntimas de tus ex»

La modelo piensa que la biografía de Juan Carlos «hace mucho daño a la institución y a su propio hijo»

El Norte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:06

Alba Carrillo ya ha regresado de Latinoamérica donde ha participado en el programa 'Hasta el fin del mundo a dúo' formando dúo con Cristina Cifuentes, con quien ha establecido una estrecha relación. De hecho, ha afirmado que ahora tendrá en cuenta a la política en sus decisiones amorosas, tal y como le contó entre risas a Europa Press: «Siempre pasaré el filtro de Cristina Cifuentes, yo la llamaré porque tiene buen criterio». La modelo nunca le cierra las puertas al amor: «Siempre voy a enamorarme».

Además, Carrillo ya ha podido ponerse al día de los temas de actualidad, como las memorias del rey emérito: «Si realmente lo que quiere es una reconciliación familiar, creo que el camino es otro». La colaboradora opina que haberlas publicado «es un fallo gordísimo»: «Creo que hace mucho daño a la institución y a su propio hijo».

Con el auge las memorias en los últimos meses, con publicaciones como la de Mar Flores, Isabel Preysler o Juan Carlos I, Carrillo también se ha planteado escribir las suyas. «Voy a escribir unas memorias porque tengo algunos WhatsApp... Como ahora está de moda poner cartas íntimas de tus ex y de todo, pues yo como en mi época ya había WhatsApp», bromeaba la televisiva.

