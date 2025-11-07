Alba Carrillo se plantea escribir sus memorias, ahora que «está de moda poner cartas íntimas de tus ex» La modelo piensa que la biografía de Juan Carlos «hace mucho daño a la institución y a su propio hijo»

El Norte Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:06 Comenta Compartir

Alba Carrillo ya ha regresado de Latinoamérica donde ha participado en el programa 'Hasta el fin del mundo a dúo' formando dúo con Cristina Cifuentes, con quien ha establecido una estrecha relación. De hecho, ha afirmado que ahora tendrá en cuenta a la política en sus decisiones amorosas, tal y como le contó entre risas a Europa Press: «Siempre pasaré el filtro de Cristina Cifuentes, yo la llamaré porque tiene buen criterio». La modelo nunca le cierra las puertas al amor: «Siempre voy a enamorarme».

Además, Carrillo ya ha podido ponerse al día de los temas de actualidad, como las memorias del rey emérito: «Si realmente lo que quiere es una reconciliación familiar, creo que el camino es otro». La colaboradora opina que haberlas publicado «es un fallo gordísimo»: «Creo que hace mucho daño a la institución y a su propio hijo».

Con el auge las memorias en los últimos meses, con publicaciones como la de Mar Flores, Isabel Preysler o Juan Carlos I, Carrillo también se ha planteado escribir las suyas. «Voy a escribir unas memorias porque tengo algunos WhatsApp... Como ahora está de moda poner cartas íntimas de tus ex y de todo, pues yo como en mi época ya había WhatsApp», bromeaba la televisiva.