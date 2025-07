Aitana sube a Plex a bailar sobre el escenario El influencer bailó al ritmo de 'Las Babys', aunque no fue presentado por su novia

Aitana, durante su concierto en el Estadi Olimpic de Barcelona, subió a Plex al escenario para que bailara al ritmo de 'Las Babys', dejando con la boca abierta a todos los seguidores de la pareja en un momento que inmediatamente se viralizó, seegún recoge ABC.

Está claro que la pareja está viviendo al máximo su primer verano juntos. Han dejado claro que Aitna y Plex saben compatibilizar profesión y compañía, llevándolo incluso hasta extremos inconcebibles. Ninguno de los dos se esconde ya.

Durante el concierto, sonaba la canción de 'Las Babys', cuando Aitana permitía a un grupo de personas subir para bailar con ella y en entre ellas se podía apreciar la figura espigada de Plex que salía a escena con una camisa azul y unas gafas de sol para disfrutar bailando y riendo junto a unos amigos mientras todos se venían uy arriba por la adrenalina del momento. No hubo presentación, pero sus casi dos metros de altura impidieron que pasara inadvertido.

Pero la aparición de Plex en el escenario no fue la única sorpresa de la noche. La catalana invitó a cantar con ella a Ana Guerra y por allí sonó 'Lo malo' siete años después de la última vez. «Te quiero decir, que aunque no cantáramos la canción desde los 18, nunca, el amor que nos tenemos es duradero. Mira lo que has conseguido sola, con esfuerzo y con trabajo», expresó Ana a la enfervorecida audiencia al referirse a su antigua compañera en 'Operación Triunfo'.

