El Rey Felipe VI son Aitana. Instagram

Aitana resume su encuentro con el rey Felipe VI: «¡Qué majísimo!»

Coincidieron en la tercera edición de los Premios Vanguardia, celebrada en el Palacio de Congresos de Cataluña

El Norte

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:29

Aitana y el Rey Felipe VI coincidieron este pasado lunes, 29 de septiembre, en Barcelona, y protagonizaron uno de los momentos más comentados del año: un selfie conjunto en plena gala oficial, acompañado de sonrisas, confidencias y una simpática anécdota que ya ha dado la vuelta en las redes sociales.

El marco de este encuentro ha sido la tercera edición de los Premios Vanguardia, celebrada en el Palacio de Congresos de Cataluña. La gala, presidida por el rey Felipe, ha reunido a personalidades de la cultura, la política y la ciencia. Aitana fue reconocida con el Premio Cultura por su exitosa carrera y su consolidación internacional gracias a su último álbum, 'Cuarto Azul'.

Era la «primera vez» que la intérprete de 'Superestrella' coincidía con el soberano español. Al subir al escenario para recibir su reconocimiento, la cantante saludó al rey con una sonrisa nerviosa. Tras estrecharle la mano, se giró inmediatamente hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y olvidó recoger el premio de manos del monarca. El lapsus provocó carcajadas entre los asistentes y, lejos de ser incómodo, añadió un toque de gracia. Consciente del despiste, regresó rápidamente hacia Felipe VI, tomó la estatuilla y agradeció el galardón en medio de la complicidad del público y del propio rey.

El selfie

Pocos minutos después, Aitana pidió al rey hacerse un selfie juntos. Una petición que Felipe VI aceptó sin reparos, inclinándose ligeramente para encajar en el plano y sonreír a cámara mientras la artista inmortalizaba el momento. La fotografía, publicada por la propia Aitana en Instagram, la ha acompañado con el siguiente mensaje: «Por cierto he conocido al rey por primera vez!!!!!! qué majíssssimo!!!!!!». Por su parte, en X -antes Twitter- ha espetado: «Sí, lo admito. Le he pedido un selfie al rey».

La Casa Real ha compartido, además, imágenes del detrás de cámaras, en las que se veía la naturalidad con la que el monarca participó en la instantánea.

