Aitana y Plex coinciden en Japón y se desatan los rumores

Aitana y Plex juntos en Japón: ¿colaboración o algo más?

Aitana a Japón, durante su viaje a Japón ha coincidido con el youtuber YoSoyPlex, quien se encuentra dando la vuelta al mundo, y los fans ya han encendido las alarmas en redes. Según cuenta Plex en su vídeo, el encuentro fue pura casualidad: ambos se cruzaron en una tienda en Tokio y decidieron grabar juntos. Sin embargo, los más suspicaces creen que esto no fue tan espontáneo y que podrían haber planeado verse en Japón.

La cantante, que viajó acompañada de su asistente Valle, su representante Miki Toran y la directora Chloe Wallace, no ha revelado oficialmente el motivo de su estancia, aunque algunos creen que está rodando un videoclip y otros que graba material para su documental.

Desde que se publicaron los vídeos y fotos de Aitana y Plex juntos, las redes no han dejado de especular. Muchos usuarios comentan que se ven con muy buena química, mientras que otros simplemente celebran la inesperada fusión entre la estrella del pop y el creador de contenido. «A plex le brillaban los ojos en el video, no diré más jajajaja y Aitana por otro ladooooo… jajaja»; «Yo vi ayer el video de Japón de Plex y Aitana y ojala fuesen pareja, xq el tonteo está...»; «Plex saca lo mejor de Aitana hace mucho mejor pareja con él, es muy buena persona», son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, ninguno ha dado señales de que haya algo más allá de una simple amistad.

Sobre este inesperado encuentro, quien ha hablado ha sido la expareja del youtuber, Uxue, quien ha lanzado un dardo al creador de contenido con un video subido a su TikTok. «Fin de la historia. Ya queda claro que no sigo siendo tu novia. Vino a buscarme esta noche el que tanto tu odias. No me reclames después, las razones son obvias». Un usuario le preguntaba si era «una indirecta» y ella rotunda ha dicho que es una «directa». Pocos minutos después, Uxue borraba el video generando más morbo a toda la situación.