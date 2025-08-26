Agustín Bravo señala a Isabel Pantoja como la culpable de la cancelación de su programa en Canal Sur El magazine del presentador llegó a su fin, en 2002, tras las intervención de la hermana de Paquirri, Teresa Rivera, para criticar abiertamente a la tonadillera

Agustín Bravo ha demostrado cierto 'rencor' hacia Isabel Pantoja, aunque hay que remontarse hasta 2002 para conocer su origen, cuando el presentador estaba al frente de uno de los programas más exitosos de Canal Sur, con audencias que rondaban el 30% de share. Pero tras la intervención en directo de la hermana de Paquirri, Teresa Rivera, para criticar abiertamente a la tonadillera, el magazine llegaba a su fin sin que nadie le diese una explicación convincente al ccomunicador.

Julián Muñoz en su última entrevista en televisión reveló que la cantante estaba detrás de la caída del programa. «El programa de Agustín Bravo desapareció y nunca fue más a Canal Sur. Fíjate lo que contaría porque se lo cepilló», afirmaba el exalcalde de Marbella en el especial póstumo que protagonizó en Mediaset tras su muerte en septiembre de 2024.

Algo que el presentador no olvida, como ha reconocido este domingo al abandonar el programa 'Fiesta' en el que ha colaborado para hablar de la recordada Carmen Sevilla. Muy cauto, Bravo ha dejado claro que no ha sido él el que desveló que Isabel fue la 'mano negra' que provocó la cancelación de su programa en Canal Sur, pero sí reconoce que él siempre sospechó que la intervención de la artista tuvo algo que ver: «Yo no he contado nada. Eso lo contó Julián, su expareja. Pero yo lo vi, como todo el mundo que lo ve. Y si te preguntan si es cierto pues dices sí».