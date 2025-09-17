El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ágatha Ruiz de la Prada y David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

Ágatha Ruiz de la Prada deposita su confianza en la IA para diseñar sus desfiles

La diseñadora y aristócrata ha acudido a 'La Revuelta' donde ha presentado su libro 'Todo por un plan'

El Norte

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:32

Ágatha Ruiz de la Prada acudía este martes a 'La Revuelta' para hablar de su próximo desfile, así como del libro que acaba de publicar. A su paso por el programa de David Broncano también aportó algunos datos, hasta ahora desconocidos para muchos, como que ostenta también dos títulos nobiliarios. Dado su éxito como diseñadora y empresaria y su ascendencia aristocrática, no es de extrañar que haya situado su patrimonio por encima de los 12 millones de euros en su respuesta a la pregunta de David Broncano.

En su faceta como creadora, ha reconocido abiertamente que uno de sus próximos desfiles lo creó, con ayuda de su hijo, recurriendo a la inteligencia artificial. De hecho, coincidiendo con la presentación de su nuevo libro, 'Todo por un plan', ha adelantado que, para su próximo libro, que ya está en camino, también se apoyará en Chat GPT.

Con dos títulos aristocráticos a su nombre, Ágatha Ruiz de la Prada ha presumido en 'La Revuelta' de ser, además, «la mayor enemiga de la Diputación de la Grandeza en España», algo así como el «sindicato de los nobles». Y es que la diseñadora sostiene que fue ella la principal responsable de que hombres y mujeres pudieran heredar por igual los títulos nobiliarios, algo que no fue bien recibido entre la grandeza. La baronesa de Santa Pau y marquesa de Castelldosríus, sin embargo, ha reconocido que hace tiempo dejó de recibir invitaciones a las recepciones de la Casa Real, porque «no me invitaban por mí». «Desgraciadamente, me gustan los canallas y nunca me he enamorado de un conde o un aristócrata», lamentaba la diseñadora, añadiendo con ironía que es «una enfermedad como otra cualquiera». Y, si bien ahora no tiene novio, está «en brotes verdes», pero le gustaría enamorarse «de alguien más formal».

La IA y Ágatha

Ágatha Ruiz de la Prada no para, está en constante movimiento. «Mi tesis es que nunca debes quedarte en casa, si quieres trabajar, todo está en los planes», ha subrayado en relación al título de su nuevo libro, 'Todo por un plan'. También ha asegurado que ya está trabajando en el siguiente, con la ayuda de Chat GPT. Y es que la diseñadora es una fiel defensora del uso de la inteligencia artificial en el trabajo creativo, hasta tal punto que la ha empleado para diseñar uno de sus próximos desfiles: «La IA me conoce y puede hacer un desfile mío en un minuto: corazones, flores, arcoíris, volúmenes… me encantó», ha celebrado, añadiendo que «dentro de poco, la IA será el mejor diseñador del mundo», porque es capaz de ofrecer creaciones en cuestión de minutos.

En su constante búsqueda de nuevos proyectos, la empresaria ha explicado que lleva «muchos años queriendo hacerme mi propio panteón» junto a una arquitecta que trabaja en su estudio. «Luego te mueres y, si no lo dejas preparado, nadie te lo va a hacer», apuntaba. Por el momento, a sus 65 años y rebosante de vida, asegura que el trabajo «me parece un privilegio y me sigue divirtiendo», y mantiene tal nivel de actividad que «nunca estoy 20 días seguidos en Madrid». No obstante, debe estar siempre bien acompañada, porque ha explicado que tiene «16 perros, y mato por ellos».

