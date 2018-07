Ágatha Ruiz de la Prada, feliz junto a su chico Luis Miguel Rodríguez Ágatha Ruiz de la Prada. / Instagram La diseñadora ha recibido un reconocimiento en los premios 'Elle Gourmet Awards' EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 14:05

Ágatha Ruiz de la Prada ha visto reconocido su trabajo en el mundo de la moda con un premio en los 'Elle Gourmet Awards'. La diseñadora, al recoger el galardón 'Lifestyle Designer', ha tenido unas palabras para su actual pareja, Luis Miguel Rodríguez, más conocido por 'El Chatarrero', sin disimular que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

En la entrevista en el portal 'Chance' le preguntó el significado que tiene para ella el premio que acababa de recibir: «Pues estoy feliz, los de 'Elle' me dan pocos premios, a ver si me dan más».

Sobre a quién dedica el premio, la ex de Pedro J. Ramírez no dudó en decir que a su chico, al que todavía no considera su novio.

Respecto a las vacaciones, la diseñadora ha comentado: «Ya veremos, (su chico) tiene pocas vacaciones, tiene que trabajar para pagar a Hacienda».