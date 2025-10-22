La afición por la lectura, motivo de enfrentamiento entre María Pombo y Laura Escanes Las dos influencers se han enredado a raíz de unas desenfadadas declaraciones de la ex de Risto Mejide

Laura Escanes y María Pombo están a la gresca. Todo empezó cuando a la ex de Risto Meijide le han preguntado por los libros que lee y su respuesta ha enfadado a María Pombo, quien se ha levantado airada y ha sacado las uñas para reavivar aquella polémica antilectura. Ante tal enfado, Laura no le ha quedado otra que disculparse en sus redes sociales mientras los seguidores asistían perplejos a tan surrealista batalla de influencers.

Cómo olvidar aquella reflexión de María Pombo, cuando respondió a una seguidora que le sugería que su «preciosa librería» sería más auténtica si por allí descansaran libros que ella hubiera leído. La influencer se revolvió para decir: «Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer».

Ahora le han ido a preguntar a una compañera del gremio, Laura Escanes, en calidad de invitada al programa 'Al cielo con ella', conducido por Henar Álvarez en La 2. Esta le le ha preguntado si le gustaba leer y la catalana, sin poder evitar una risa nerviosa, ha contestado: «Sí que leo, pero menos de lo que me gustaría. Si me lo preguntas en unos meses, te diría que habré leído muchísimo».

En ningún momento se ha mencionado a María Pombo, aunque la insinuación flotaba en el aire. Y la influencer antilectura se ha dado por aludida y ha reaccionado con una de sus reflexiones, esta vez sobre el humor. «Si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso […] No se humilla a nadie para hacer reír a los demás», ha denunciado junto a un tremendo hashtag: #StopBullying.

A continuación, Laura Escanes también se dio por aludida a pesar de que la pequeña de las Pombo no la mencionó en ningún momento. Así que ha publicado inmediatamente una serie de historias en su Instagram con las que ha querido explicarse un poco mejor -si es que era necesario- e intentar zanjar la polémica en un mensaje que ha sonado a extraña disculpa. «Me parece un poco triste y absurdo tener que aclarar esto porque es un clip, que salió antes como promo, y no leí ningún comentario hasta que ella decidió publicar unas stories con indirectas insinuando que mi respuesta era bullying», ha comenzado Laura Escanes antes de añadir: «Quiera o no quiera, a raíz de sus declaraciones sobre la lectura se ha generado un debate y creo que es algo que ya nos van a preguntar a todos. Y me parece bien porque así reflexionamos».

«Yo creo que reírme de esa pregunta en un programa, que por cierto, es de humor, es simplemente ser consciente de que esa pregunta puede dar titulares. Pero mi respuesta no da titulares, no me pongo en contra de nadie, solo hablo de si leo o no leo. Te puede gustar más o menos mi reacción, pero para mí el humor siempre ha sido una herramienta», ha explicado.

Su mensaje ha continuado, cada vez más grave: «Cuando me han criticado, he sido la primera en hacer bromas sobre mí misma. Lo que pasa es que para mí, insinuar que lo que he hecho es bullying no me parece bonito, la verdad».

Y ha concluido: «Evidentemente, no me puedo callar con estas insinuaciones porque son muy graves. No se puede jugar a la ligera con este tema. […] Estoy muy sorprendida, la verdad. Y poco más tengo que añadir».