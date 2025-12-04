El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Taylor Swift. EFE

8.500 euros por una nota de Taylor Swift al fallecido Liam Payne

El mensaje se ha vendido un año después de la muerte del artista y emociona a sus seguidores

El Norte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

Una nota escrita a puño y letra por Taylor Swift para Liam Payne en 2017 se vendió esta semana por 8.500 euros, convirtiéndose en uno de los objetos más comentados por los fans del cantante tras su muerte. La misiva, adelantada por Omega Auctions, fue enviada a Liam antes de sus actuaciones en el Jingle Bell Ball de Capital FM en el O2 Arena de Londres. En apenas unas líneas, Swift condensó un nivel de cercanía que sorprendió incluso a sus propios seguidores: «¡Liam, tanto tiempo sin verte! Estoy tan emocionada por ti, la estás rompiendo ahí afuera», escribió sobre su papelería personalizada, sellada con su ya icónico sello de cera con las iniciales TS.

La artista le confesó que estaba «obsesionada» con 'Bedroom Floor', uno de los singles de la primera etapa del Liam post-One Direction, y cerró el mensaje con una frase que ahora resuena de forma distinta: «Es genial verte desde lejos y siempre estoy apoyándote. ¡Buena suerte esta noche!».

Según la casa de subastas, la nota había sido regalada por Liam a un colaborador cercano. Su publicación el mes pasado desató una oleada inmediata de reacciones. «Voy a llorar hasta dormirme, gracias», lamentaba un fan, mientras que otro no salía de su asombro: «No tenía ni idea de que interactuaran. Nunca sabemos qué pasa detrás del telón».

La subasta llega justo después del primer aniversario de su muerte, en octubre de 2024, cuando una caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires terminó con su vida. La autopsia confirmó politraumatismos y la presencia de alcohol, cocaína y antidepresivos prescritos.

