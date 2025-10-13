«Últimas viviendas en dos promociones y nuevos proyectos»

El Norte Valladolid Lunes, 13 de octubre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Profal estará presente en esta edición de FIVA, con las últimas unidades de dos de sus promociones. En concreto, se pondrá a disposición del público viviendas en Terrazas Arco Ladrillo y Terrazas de La Victoria (Fase 3). «A los clientes que se acerquen les informaremos también de nuestras próximas promociones, que vamos a sacar a la venta en los próximos meses. Todavía no está el proyecto concluido, pero tenemos dos o tres en marcha», precisa su responsable, Cristóbal Autrán.

Profal resalta por sus promociones de viviendas con superficies amplias. «Destacamos porque nuestras viviendas de dos dormitorios están por encima de los 70 metros cuadrados, con grandes terrazas superando los 18 metros y con una construcción de calidad más elevada de lo normal», detalla. Desde la inmobiliaria esperan que en la feria se «liquiden las últimas unidades y se creen expectativas sobre lo nuevo que vamos a sacar».

Profal Dirección. Calle Zuñiga, 5.

Teléfono. 983 071 824

Horario. Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h.

Web. www.profal.es

Correo. comercial@profal.es