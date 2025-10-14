El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gonzalo Jolín
FIVA

«Silene presenta la zona común más grande de todo El Peral»

Gonzalo Jolín, Engel & Völkers

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 08:30

La promoción ‘Silene’ será el principal reclamo de Engel & Völkers dentro de FIVA. Se trata de una promoción de 42 chalets dentro del sector El Peral, principal zona en cuanto a demanda por parte de los clientes. Allí, se incluyen construcciones de adosados, pareados y exentos. La promoción, además, sale con una oferta especial desde 445.000 euros. «Las lanzamos en FIVA, si llega algún cliente interesado puede ser una buena oportunidad», defiende el responsable, Gonzalo Jolín.

En lo que se refiere a las características de la promoción, Jolín recalca que las viviendas tienen «la zona común más grande de todo El Peral». En la zona se podrá disfrutar de una enorme piscina, gimnasio, zona colectiva para coworking, sala de comunidad para cumpleaños... Los chalets van con parcelas más grandes de lo habitual, con altas calidades y certificaciones. «Tiene muchas singularidades, es muy atractivo», incide.

Engel & Völkers

  • Dirección. Calle Colmenares, 4.

  • Teléfono. 983 669 079

  • Horario. Lunes a Viernes de 9:30-19:30 h. y sábados de 10-14 h.

  • Web. www.engelvoelkers.com/valladolid

  • Correo. valladolid@engelvoelkers.com

