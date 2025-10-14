El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

«Proyectos con mucha luz natural y variedad en zonas comunes»

Martes, 14 de octubre 2025

S. G. Dos promociones principales, en Arco de Ladrillo y Arroyo de la Encomienda. Esos son los mayores reclamos que pondrá a disposición INBISA de sus clientes durante la Feria Inmobiliaria de Valladolid. En concreto, una de las promociones corresponde a 79 viviendas en Arco de Ladrillo, en una venta que se acaba de iniciar. Por otro lado, se presentará un nuevo suelo que la empresa acaba de adquirir en Arroyo de la Encomienda para la construcción de 198 viviendas. A ello se suma una última vivienda pendiente de venta en Pilar de Jalón. «En el caso de Arco de Ladrillo es una promoción que destaca porque son viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, destacan por las amplias terrazas y hemos buscado proyectos que tengan mucha luz natural y espacio hacia el exterior, con variedad de zonas comunes, que la gente viva dentro de la promoción», explica la subdirectora de la Territorial Centro de INBISA, Olatz González.

Inbisa

  • Teléfono. 983 100 785

  • Horario. M a V: 11:00 a 14:30 y 15:00 a 19:30. S: 9:30 a 14:30 y de 15:00 a 18:00 horas.

  • Web. www.inbisa.com

  • Correo. comercial.valladolid @inbisa.com

