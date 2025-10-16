El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Mercedes Bustos, de Valdavia Aurum Homes. El Norte
FIVA

«Ofrecemos las viviendas más exclusivas, en la mejor ubicación de Valladolid»

Mercedes Bustos, responsable de Valdavia Aurum Homes

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:42

Comenta

«Valdavia Homes y Villas Norte, tras el éxito en anteriores ediciones de FIVA con todas las unidades vendidas de Residencial Valdavia y Edificio Ática, presenta dos nuevos proyectos que combinan una excelente ubicación, con espacios pensados para disfrutar y vivir con calidad», destaca Mercedes Bustos, su responsable.

La primera, Gran Residencial Aurum, frente a Vallsur, en la zona de Villas Norte. Con viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplios espacios y gran luminosidad. Las zonas comunes incluyen piscina, pista de pádel, parque infantil, sala comunitaria, circuito de crossfit, coworking y amplias áreas ajardinadas. «Es una gran oportunidad para adquirir una exclusiva vivienda en la mejor ubicación de Valladolid», indica Mercedes Bustos.

También presentan el Edificio Caño Argales, situado entre la Plaza del Caño Argales y la calle Panaderos, una promoción urbana de diseño moderno con viviendas de dos dormitorios y estudios, en una de las ubicaciones más privilegiadas del centro de la ciudad.

Valdavia Aurum Homes

  • Dirección Calle Santiago, 17, 3ª planta. Valladolid

  • Teléfono 983 352 999

  • Horario Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas. (Viernes a las 19h)

  • Web www.villasnorte.es

  • Correo comercial@valdaviahomes.es

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  5. 5 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  6. 6

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico
  7. 7

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»
  10. 10 Dos heridos tras una colisión múltiple en la N-601 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Ofrecemos las viviendas más exclusivas, en la mejor ubicación de Valladolid»

«Ofrecemos las viviendas más exclusivas, en la mejor ubicación de Valladolid»