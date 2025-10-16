«Ofrecemos las viviendas más exclusivas, en la mejor ubicación de Valladolid»

Laura Negro Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 08:42 Comenta Compartir

«Valdavia Homes y Villas Norte, tras el éxito en anteriores ediciones de FIVA con todas las unidades vendidas de Residencial Valdavia y Edificio Ática, presenta dos nuevos proyectos que combinan una excelente ubicación, con espacios pensados para disfrutar y vivir con calidad», destaca Mercedes Bustos, su responsable.

La primera, Gran Residencial Aurum, frente a Vallsur, en la zona de Villas Norte. Con viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplios espacios y gran luminosidad. Las zonas comunes incluyen piscina, pista de pádel, parque infantil, sala comunitaria, circuito de crossfit, coworking y amplias áreas ajardinadas. «Es una gran oportunidad para adquirir una exclusiva vivienda en la mejor ubicación de Valladolid», indica Mercedes Bustos.

También presentan el Edificio Caño Argales, situado entre la Plaza del Caño Argales y la calle Panaderos, una promoción urbana de diseño moderno con viviendas de dos dormitorios y estudios, en una de las ubicaciones más privilegiadas del centro de la ciudad.

Valdavia Aurum Homes Dirección Calle Santiago, 17, 3ª planta. Valladolid

Teléfono 983 352 999

Horario Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas. (Viernes a las 19h)

Web www.villasnorte.es

Correo comercial@valdaviahomes.es

