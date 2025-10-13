El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Loli Reguera.
FIVA

«Todo lo que se necesita en el día a día, está en esta promoción »

Loli Reguera, IGD Royal Home

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:28

Comenta

La nueva promoción de adosados en La Flecha se convertirá en el producto estrella de IGD Royal Home durante FIVA. Esta promoción de chalets adosados, distribuidos en tres niveles, cuentan con cuatro dormitorios, tres baños, un aseo, bodega y salón-comedor-cocina, con jardín y garaje privado. Además, se podrá disfrutar de una piscina climatizada, siempre perfecta para su uso.

En una zona privilegiada, situada a pocos minutos del centro de Valladolid, ya sea en coche, autobús o bicicleta. «Todo lo que necesitas en tu día a día, está cerca», detalla Loli Reguera. Además, esa ubicación permitirá pasear tranquilamente hasta la ribera del Pisuerga, visitar áreas comerciales cercanas o sencillamente, relajarse en el nuevo hogar. La construcción está diseñada con eficiencia y máximo confort con aerotermia individual, suelo radiante/refrescante y ventilación con recuperador de calor (Certificado Energético A) para disfrutar todo el año.

IGD Royal Home

  • Dirección. C/ Velázquez, 8. León.

  • Teléfono. 633 313 148

  • Horario. Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h

  • Web. www.igdroyalhomeinmobiliaria.com

  • Correo. inmobiliaria@igdroyalhome.es

