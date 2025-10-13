«Todo lo que se necesita en el día a día, está en esta promoción »

El Norte Valladolid Lunes, 13 de octubre 2025, 19:28 Comenta Compartir

La nueva promoción de adosados en La Flecha se convertirá en el producto estrella de IGD Royal Home durante FIVA. Esta promoción de chalets adosados, distribuidos en tres niveles, cuentan con cuatro dormitorios, tres baños, un aseo, bodega y salón-comedor-cocina, con jardín y garaje privado. Además, se podrá disfrutar de una piscina climatizada, siempre perfecta para su uso.

En una zona privilegiada, situada a pocos minutos del centro de Valladolid, ya sea en coche, autobús o bicicleta. «Todo lo que necesitas en tu día a día, está cerca», detalla Loli Reguera. Además, esa ubicación permitirá pasear tranquilamente hasta la ribera del Pisuerga, visitar áreas comerciales cercanas o sencillamente, relajarse en el nuevo hogar. La construcción está diseñada con eficiencia y máximo confort con aerotermia individual, suelo radiante/refrescante y ventilación con recuperador de calor (Certificado Energético A) para disfrutar todo el año.

IGD Royal Home Dirección. C/ Velázquez, 8. León.

Teléfono. 633 313 148

Horario. Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h

Web. www.igdroyalhomeinmobiliaria.com

Correo. inmobiliaria@igdroyalhome.es