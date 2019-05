De verbena con la voz cantante del PSOE: «Tras 30 años, vamos a ganar de forma contundente» El portavoz socialista, Pedro Herrero, bailando con una mujer en la pérgola del Campo Grande. / Henar Sastre El portavoz socialista, Pedro Herrero, apela a la «ilusión» del proyecto progresista y critica «las mentiras del PP» con el soterramiento VÍCTOR VELA VALLADOLID Lunes, 13 mayo 2019, 21:25

Reconoce que no es muy verbenero, aunque este lunes la campaña le tentó con dos bailes con orquesta por aquello de que la carrera electoral coincide con las fiestas del patrón. A las ocho se acercó a la pérgola del Campo Grande. Después, a la Plaza Mayor con la Orquesta Panorama.

Pedro Herrero (número tres en la candidatura de Óscar Puente) ha sido el portavoz del PSOE municipal durante este mandato. «No me han tenido que llamar la atención en estos cuatro años. No he interrumpido nunca a nadie», dice, con una sonrisa, entre baile y baile en la pérgola. En la oposición no están tan de acuerdo y lo bautizaron hace tres años como 'Pedro navaja' por su «agresividad» en las intervenciones en el pleno.

Esa melodía («con el tumbao que tienen los guapos al caminar») podría sonar perfectamente en esta sesión de baile. «Me gusta jugar con la letra de las canciones. Entre los compañeros lo hacemos a veces», reconoce Herrero. Así que, para no hacerle ascos al juego, ahí van en forma de pregunta las estrofas y estribillos de algunas canciones típicas de verbena.

–Más, te quiero y quiero más, de lo que tú me das. (Fórmula Abierta).

–Nos gustaría que la ciudad nos diera más apoyo para poder gobernar con las manos un poco más sueltas. Este mandato hemos tenido unos socios de Gobierno estupendos y si nos toca entendernos de nuevo con ellos, lo vamos a hacer. Pero un poquito más de apoyo no estaría mal para conseguir más concejales y devolverle ese respaldo a la ciudad. Nosotros también les daríamos más de lo hecho hasta ahora. El corsé de la legislación es muy duro. Pero teniendo las cuentas saneadas como las tenemos, con un poco más apoyo y manos libres podremos darle a la ciudad más de lo hecho estos cuatro años.

–No te canses ahora, que esto solo empieza. (Danza Kuduro).

–Ese es el alcalde.Que no se cansa.Está en plena forma y lo tiene muy claro. Él sabe que ha empezado un ciclo político en Valladolid. Hemos cubierto el primer mandato y él es la locomotora del proyecto. No se va a cansar, pero se lo cantamos igualmente para recordárselo.

–Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento. (Seguridad Social).

–Esa me la apunto para mí. Siento una ilusión grande en esta campaña. El PSOE afronta estas elecciones después de más de treinta años sin ganar. Y las vamos a ganar de una manera contundente. No es exceso de optimismo. Es que tenemos mucha ilusión. Y sobre todo, la alegría de saber que has estudiado, que te has preparado, que te lo sabes. Aparecen los nervios del examen y no vas a echar las campanas al vuelo. Pero ilusión, toda. Así que, si nos preguntan, decimos que vamos a sacar buena nota.

–Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. (Bustamante).

–Pero es que tres son muchos. Entenderse a tres es algo que hemos hecho este mandato. Con unos en el gobierno [Toma la Palabra] y otros fuera de él [Sí Se Puede]. Es bonito, pero es muy laborioso. He dedicado mucho tiempo a que nos pongamos de acuerdo. Lo he hecho con gusto, porque el resultado ha sido positivo. Pero prefiero mejor a dos. Y la otra alternativa, la de las derechas, sería a tres si reeditan el modelo andaluz. Y no sé si podrían. Cada institución y cada ciudad es diferente. En el caso de Valladolid, no sé si Ciudadanos estaría cómodo. Veo que su candidato es una persona moderada, dialogante... todo un cambio respecto a lo que hemos visto estos cuatro años con la portavoz de Ciudadanos.

–Al compás del chacachá, del chacachá del tren. (El Consorcio).

–Esos son los de Vox. Van al compás de la derecha y la derecha al compás suyo.Todos al chacachá. Van con el mismo ritmo. Tienen un problema grande. Vienen del mismo origen. Tanto Abascal como Casado vienen de Aznar. Son hermanos siamases que, de momento, van por distinta vía, pero con el mismo destino.

–Que la detengan, que es una mentirosa... (David Civera).

–No hace falta que la detengan, pero sí que debería controlarse un poco Pilar del Olmo, que está diciendo muchas mentiras. Está prometiendo el soterramiento sabiendo que es imposible. Y eso es grave. En política estrenarse así... haciéndose cargo de las mentiras de los que te precedieron... Por cierto, que a ellos les fue muy mal. Javier León de la Riva casi acaba en la cárcel por esas mentiras. No hace falta que la detengan, ¿eh?Pero que pare.

–¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? (El último de la fila).

–Esa canción se la pondría a la Junta de Castilla y León por el soterramiento. Ahora vienen con ese tema, pero habría que preguntarles que dónde estaban ellos cuando había que poner pasta, cuando hubo que liquidar la sociedad Alta Velocidad. Porque sí que estuvieron cuando se firmó la integración. Pero ahora se les olvida.

–¿Dónde está nuestro error sin solución, fuiste tú el culpable o lo fui yo? (Alaska).

–Si hablamos del soterramiento, nuestro error fue no haber puesto fin antes al tema. Desde diciembre de 2015 hasta 2017 estuvimos un año y pico elaborando proyectos para hacer un soterramiento realista, intentando convencer al Ministerio de Fomento. Y estaba bastante claro que no había voluntad porque no había dinero. Nos empeñamos un poco en eso y tal vez fue un error.