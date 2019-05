Vázquez replica a Aceves: «Si se aburre, que se compre un mono» Raúl de la Hoz y Francisco Vázquez. / A. de Torre El candidato del PP a las Cortes dice que el jefe del PSOE local no es quién para pedir debates CARLOS ÁLVARO Segovia Miércoles, 22 mayo 2019, 13:44

El primer candidato del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Segovia, Francisco Vázquez, respondió ayer al secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, que no le corresponde a él pedirle un debate, sino a los candidatos socialistas. (Aceves retó el lunes a Vázquez a un cara a cara de candidatos a las Cortes). «Si se aburre que se compre un mono o lo que quiera, pero no corresponde a una persona que está fuera de la contienda electoral pedir la celebración de ningún debate», dijo Vázquez. El candidato popular se mostró partidario de enfrentarse en un cara a cara con el número uno de la candidatura socialista por Segovia, José Luis Vázquez, «pero ni él ni Luis Tudanca me lo han pedido», zanjó.

Francisco Vázquez, candidato a las Cortes, y Pablo Pérez, aspirante del PP a la Alcaldía de Segovia, recibieron ayer el respaldo del actual portavoz del grupo popular en el Parlamento autonómico, Raúl de la Hoz, para quien «solo la Castilla y León del PP» es la que avanza, crece y es pionera en la prestación servicios.