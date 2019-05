Tudanca: «Los castellanos y leoneses han querido que contemos con Ciudadanos» Luis Tudanca, este martes en la sede del PSOE de Castilla y León. / Rodrigo Jiménez El líder del PSOE promete «generosidad, confianza y cambios reales» para afrontar el diálogo con la formación naranja ARTURO POSADA Valladolid Martes, 28 mayo 2019, 14:46

Luis Tudanca tiene claro cuál ha sido el mensajes de los electores en la comunidad el pasado 26 de mayo. «Después de que el Partido Socialista haya ganado con claridad, los castellanos y leoneses han decidido que no quieren que hagamos el cambio solos, sino que contemos con Ciudadanos y otros partidos políticos», apunta el regional líder del PSOE. Tudanca sabe que su futuro como presidente de la Junta pasa por el apoyo del partido naranja y lanza una lista de criterios como aperitivo al inicio de las negociaciones. El término que más sobresale es el de la «generosidad» a la hora de encontrar puntos en común con la formación que encabeza Francisco Igea a escala regional.

«No se puede empezar un diálogo si empezamos a poner piedras en el camino. Ya dijimos antes de las elecciones que los ciudadanos marcaban que nos tendríamos que entender entre diferentes. Es lo que han votado los electores. Si hubieran querido que se hiciera solo lo que queremos en el Partido Socialista nos habrían dado la mayoría absoluta. Su mensaje ha sido claro:tenemos que entendernos entre nosotros», subraya.

Tudanca también marca que los puntos de negociación tiene que desarrollarse en un marco autonómico. «La única voz será la de Castilla y León. Ninguna más. Solo nos mueve lo que sucede aquí, en esta comunidad autónoma. Lo mejor para los castellanos y leoneses». El candidato del PSOE confía en que «todos los partidos» antepongan este interés regional «a cualquier otra cosa». «Aquí nos hemos presentado para formar el gobierno deCastilla yLeón», añade Tudanca para tratar de circunscribir la negociación al plano regional.

El PSOE apuesta por la «confianza, transparencia y lealtad» en el tiempo de diálogo que se abre con Ciudadanos. Igualmente, los socialistas buscan un gobierno de coalición «estable, fuerte y de progreso para Castilla y León». Otro de los puntos genéricos que lanza Tudanca encaja bien con el discurso que ha mantenido Igea en la formación naranja. «No se trata de gobernar para que todo siga igual. Debemos emprender un nuevo rumbo en Castilla y León que tenga como prioridades la decencia, la lucha contra la despoblación, la justicia social y la recuperación del Estado de Bienestar, empezando por la sanidad pública de Castilla yLeón».

El candidato del PSOE a la Junta anuncia «serenidad» para entablar el proceso de pactos con Ciudadanos. «No vamos a tener prisa, tampoco vamos a tener pausa, pero desde luego no vamos a gobernar a cualquier precio. No vamos a entrar en subastas ni en mercadeos con los votos de los castellanos y leoneses, como sí insinuó que iba a hacer el Partido Popular».

La dirección nacional de Ciudadanos levantó el lunes el veto a posibles acuerdos con los socialistas en las comunidades. Tudanca considera que Igea jamás marcó esas líneas rojas. «En Castilla y León nunca les oí hablar de bloqueo ni de la imposibilidad de hablar con el Partido Socialista. Pero, en todo caso, yo valoro lo que hacemos y decimos nosotros. Nunca hemos puesto cordones sanitarios a nadie que no fuera la extrema derecha, con la que no hemos hablado ni vamos a hablar».

Una opción que se abre durante el tiempo de negociación entre PSOE y Ciudadanos pasa por la posibilidad de que Francisco Igea ocupe una vicepresidencia en la Junta con Tudanca. El líder socialista no lo descarta. «Vamos a hablar de políticas antes que de cargos, pero cuando hablo de generosidad hablo de que todas las opciones están encima de la mesa. Pero el diálogo empezará hoy [por este martes]».

Tudanca recalca que no existía ningún acuerdo previo entre las dos formaciones antes de la cita con las urnas. «El señor Mañueco decía hasta el domingo que había un pacto hecho entre el PSOE y Ciudadanos. Hasta en esto mentía. Si no, él no estaría suplicando ahora que ese acuerdo se produjera con ellos, para que les mantuvieran en el poder después de 32 años. También dijo que tenía que ganar la lista más votada... y el domingo casi dijo que había ganado él».

Ciudadanos y Partido Popular han designado comités de negociación nacionales para explorar los pactos en varias comunidades. En el caso del PSOE de Castilla y León, Tudanca considera que «no será cuestión de equipos». «Yo mismo hablaré con el resto de candidatos y con todos los partidos, a diferentes niveles. Cuando hablo de confianza, transparencia y lealtad se trata de que el nuevo gobierno de Castilla y León salga con esas reglas. Estamos en un tiempo nuevo, con otras reglas. Por eso debemos hablar mucho y debatir sin miedos».

Luis Tudanca expone que los acuerdos que alcance el PSOE en Castilla y León «los van a refrendar los militantes con una consulta». «Esto ya se hizo a nivel nacional.Hemos sabido ver antes que nadie el escenario que se estaba produciendo en la política española para la necesidad de acuerdos. Estamos preparados para afrontar este proceso de diálogo que tiene que pivotar sobre nosotros. Soy optimista. Hemos llegado hasta aquí y vamos a intentar con todas nuestras fuerzas que esta tierra tenga un gobierno diferente porque lo necesita».