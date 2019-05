Toma la Palabra: «No solo somos buena gente, también sabemos gestionar bien» Alberto Bustos, Manuel Saravia y María Sánchez, concejales de Toma la Palabra. / EL NORTE La formación encabezada por Manuel Saravia repasa sus cuatro años de mandato antte a las elecciones del domingo V. V. Martes, 21 mayo 2019, 18:01

Dice María Sánchez, candidata número 2 de Toma la Palabra, que los concejales de su formación se reconocen cuando se miran en el espejo, que no han cambiado en estos cuatro años, «aunque somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer». «Hemos demostrado que no solo somos buena gente que no ha querido perder el contacto con la ciudadanía al entrar a gobernar, sino que también sabemos gestionar bien».

La formación afronta esta campaña ya no solo con propuestas (como hace cuatro años), sino también con un balance de la gestión llevada a cabo en el Gobierno municipal.

Y subrayan: plan de empleo, incremento de ocho millones de euros en el presupuesto de acción social («frente a los recortes del PP durante la crisis»), nuevas escuelas infantiles, parque público de viviendas, renovación de los vehículos limpieza y parques y jardines, reapertura del mercado del Campillo, presupuestos participativos o integración ferroviaria.

«Es importante cómo se ha planteado combinar la inversión menos vistosa, pero tan necesaria del día a día, con otras apuestas más estratégicas«, apuntan los ediles de Toma la Palabra, quienes ponen como ejemplo del primer caso los 1,8 millones destinados a alumbrado, los tres para «obras menores» en los barrios o los más de dos millones para renovación o construcción de nuevas instalaciones deportivas en los barrios.

En la segunda vertiente, la de las inversiones estratégicas, subrayaron la adquisición del convento de las Catalinas, en San Quirce, con el que el centro de la ciudad ganará «un espacio para uso público».

«Hay transformaciones concretas de la ciudad de gran importancia, pero en cualquier caso, la cuestión de fondo es que tenemos criterios distintos para medir lo trascendental«, incidió Manuel Saravia, cabeza de lista de Toma la Palabra. «Desde Valladolid Toma la Palabra hemos aportado siempre un marcado carácter social y de consolidación de derechos para la ciudadanía», concluyen.