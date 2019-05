Los políticos se toman un respiro y liberan tensiones Carlos García Carbayo y su esposa Mamen pasean por la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. / SERNA Carbayo aprovechó la jornada de reflexión para pasear con su mujer por la Ciudad Deportiva de la Aldehuela RICARDO RÁBADE Domingo, 26 mayo 2019, 11:44

Los políticos utilizaron ayer la jornada de reflexión para liberar tensiones y mitigar el cansancio acumulado tras dos semanas de frenética campaña electoral. La vorágine de visitas a los barrios, los actos electorales, los encuentros con asociaciones y colectivos y las ruedas de prensa con los medios de comunicación, que llenaron 15 días salpicados de promesas electorales, pasaron ayer a ser historia y el sábado 25 de mayo se convirtió en una apacible y tranquila jornada, que da paso hoy a la decisiva cita con las urnas de este 26-M.

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía y actual regidor municipal, Carlos García Carbayo, avanzó el viernes, durante la rueda de prensa final del PPpara hacer balance de la campaña electoral, que aprovecharía la jornada de reflexión para hacer todo lo que le hubiera gustado realizar durante estos días y que por falta de tiempo no pudo hacer, debido precisamente a su apretada agenda. Así se explica que ayer Carbayo se tomara un respiro y diera un relajante paseo matinal con su esposa Mamen por la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, siendo captado por los fotógrafos de prensa hacia las 12:00 horas en el paseo central del complejo deportivo, concretamente en el espacio comprendido entre la pista de atletismo y el circuito de automodelismo.

Por su parte, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, hizo un paréntesis tras su vertiginosa campaña electoral con una jornada de reflexión en la que combinó su quehacer universitario con el ocio cultural y la convivencia con su familia.De esta forma, el joven político socialista dedicó buena parte de la jornada matinal a continuar avanzando en la preparación de su tesis doctoral, que viene elaborando en su condición de graduado universitario por la Facultad de Derecho de la USAL.

Además de hacer frente a los arduos trabajos que conlleva siempre la elaboración de una tesis doctoral,Mateos aprovechó la jornada matinal para realizar una visita a la CasaLis y a la exposición sobre Pablo Picasso que se puede contemplar en la céntrica plaza de Anaya.

Ya en sesión vespertina, el dirigente socialista y aspirante a gobernar y gestionar la ciudad de Salamanca durante los próximos cuatro años se volcó en la práctica intelectual de la lectura, buceando en las páginas de 'Los tiempos del odio', la nueva novela de la afamada escritora madrileña Rosa Montero.

José Luis Mateos también dedicó parte de la tarde de la jornada de reflexión a su familia, con un paseo por el centro de la ciudad y acudiendo también al parque infantil con sus sobrinos.

Ganemos y Ciudadanos

A diferencia de García Carbayo y Mateos, que optaron por quedarse en la ciudad durante la jornada de reflexión, el candidato a la Alcaldía de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo:GanemosSalamanca, Gabriel Risco, prefirió disfrutar de la naturaleza pasando el sábado en compañía de su familia en laSierra de Francia. Después de regresar a la capital, asistió por la noche en elTeatroLiceo, junto con familiares y amigos, a la representación de una obra por parte de los componentes salmantinos del grupo de teatro local Teatro del Poniente.

Por su parte, la candidata de Ciudadanos,Ana Suárez, afrontó la jornada del sábado descansando, después de haber protagonizado una vibrante campaña electoral repleta de actos para difundir el programa de la formación naranja. Además, empleó el sábado en «mimar y cuidar a mi perrito, que lo he tenido bastante olvidado estos días». Eso sí, la edil de Ciudadanos recalcó que «reflexionar no he reflexionado nada, porque lo tengo todo muy claro».