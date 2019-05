Podemos-Equo «no va a permitir gobiernos que no sean progresistas» Guillermo San Juan, concejal electo de Podemos-Equo. / Antonio de Torre Guillermo San Juan afirma que serán «colaboradores pero exigentes» MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 28 mayo 2019, 12:55

Esperaba algún concejal más el candidato a la Alcaldía de Podemos Equo, pero Guillermo San Juan dice que es consciente de que «hemos tenido una campaña con poca presencia mediática y poca visibilidad», y alega que con el cambio del voto a la izquierda «el PSOE se ha movilizado y en Podemos somos sensibles a que nos perjudique el voto útil». Por eso cree el candidato electo de Podemos Equo que «el PSOE ha conseguido mejor resultado del que esperaban», porque podría haber perdido más concejales y si no ha sido así es «más por la inacción de PP y Ciudadanos que por deméritos propios». Abierto al diálogo, subraya que «no vamos a permitir gobiernos que no sean progresistas, y seremos colaboradores, pero exigentes».

De ahí que su análisis sea que «el PSOE no se puede conformar con una lectura errónea, debe ser ambicioso y en un futuro proyecto tener en cuenta los errores, hacer una autocrítica que consideramos necesaria». Este es un argumento para la posible negociación con los socialistas y con IU, y como estos «con el programa por delante», aunque con una premisa más, la de que cualquier decisión ha de contar con el respaldo y la valoración colectiva del circulo de militantes. Ha de ser sobre propuestas que «cambien la gestión municipal», por «poner a los barrios en el centro de la acción política, y eso es dar la vuelta a lo que ha habido hasta ahora», explica Guillermo San Juan.