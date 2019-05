Pilar del Olmo (PP) anima a votar pensando en «la opción para que la política sea útil» La candidata del PP al Ayuntamiento coge la papeleta en su colegio electoral. / R. Jiménez La candidata del Partido Popular recuerda que hoy «nos jugamos mucho, nos jugamos los representantes en el Ayuntamiento de Valladolid» LORENA SANCHO Valladolid Domingo, 26 mayo 2019, 11:34

La candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha animado a que «todo el mundo piense cuál es lo mejor de la política y no lo peor», pues hoy, ha recordado, «nos jugamos mucho, nos jugamos nuestros representantes en el Ayuntamiento de Valladolid» al igual que en Europa y en la Comunidad Autónoma. «Hoy es el día de los ciudadanos, es el día de la Democracia y toca que cada persona piense en la opción preferible para que cada día la política sea útil y cada vecino puedan pensar que va a ser mejor con esa opción que elija», ha precisado la cabeza de lista al Ayuntamiento.

Pilar del Olmo, que ha depositado su voto a las 10:30 horas en el IES Antonio Tovar, ha deseado que sea una jornada «en la que todo discurra con normalidad, sin altercados y sin problemas». Ha preferido no hacer ningún pronóstico sobre los resultados electorales en Valladolid porque «hasta que no se cierren las urnas y empiece a haber recuentos va a ser difícil». Máxime, ha dicho, en unas elecciones «donde no ha habido casi ni pronósticos previos». «No lo sé», ha añadio, «pero espero que todo salga bien».

Pilar del Olmo, consejera de Hacienda en la Junta de Castilla y León en los últimos mandatos, concurre por primera vez a la cita electoral municipal como cabeza de lista por el Partido Popular.