La conjura del chocolate (con churros y el «sin programa») en la campaña de Valladolid Óscar Puente (PSOE) y Alberto Bustos (Toma la Palabra) cogen un chocolate en las fiestas del barrio de San Pedro Regalado. / HENAR SASTRE PSOE y Toma la Palabra coinciden, en San Pedro Regalado, en su crítica al resto de partidos por no publicar aún sus propuestas electorales VÍCTOR VELA VALLADOLID Lunes, 13 mayo 2019, 16:58

Mil trescientos churros repartieron este lunes, a las 10:00 horas, los vecinos de SanPedro Regalado-Viveros en las fiestas del barrio, en un escenario que los políticos suelen aprovechar cada cuatro años para hacer campaña con un vaso de chocolate en la mano. No acudió esta vez la aspirante del PP (Javier León de la Riva no fallaba a esta cita ante la llamada de las urnas), aunque sí que hubo representación de concejales populares en la fiesta, que contó con la actuación del grupo de jotas del barrio (Arienzo) y un mercado solidario con ONG y protectoras de animales.

Sí que se acercaron Óscar Puente y Manuel Saravia (PSOE y Toma la Palabra), quienes coincidieron –entre baile y chocolatada– en su crítica al resto de partidos por no haber publicado aún sus programas electorales. «Es inaudito que esto ocurra», defendió Puente, para quien «eso demuestra la improvisación con la que PP, Podemos y Ciudadanosse acercan a estas elecciones. Se creen que esto va a llegar por arte de magia».

El alcalde y aspirante del PSOE repartió a diestra y siniestra. Y de carrerilla. Sin punto y aparte: «El PP demasiado ha tenido con montar una lista a última hora. En Ciudadanos, la que se quedó al frente de la oposición [Pilar Vicente] parece que algo tuvo que ver con el pucherazo porque decidió marcharse sin dar explicaciones. Después le ofrecieron la candidatura a la presidenta de los empresarios [Ángela de Miguel], que ni siquiera les contestó en público. Al final, poco menos que han cogido al primero que pasaba por la puerta. Están desnudos de proyectos. Y enPodemos han mareado la perdiz con una confluencia [con Toma la Palabra] que no se produjo, con un candidato que quedó sexto en las primarias. Llegan sin los deberes hechos a la recta final».

También Saravia se sorprendió de las dificultades para encontrar los programas electorales de PP, Podemos y Ciudadanos. «No sé a qué esperan», dijo el cabeza de lista de Toma la Palabra. «La campaña es muy corta, van desgranando ideas, pero le esconden al votante la visión de conjunto. Da la impresión de que no tienen un proyecto claro y definido. Llama la atención. En Ciudadanos ni siquiera es posible consultar hoy el programa con el que se presentaron en 2015 y en Podemos, que parecían tener las ideas tan claras, aún no lo hayan presentado. Me parece un poco falta de respeto para los electores», dijo Saravia.

Desde la formación morada explicaron que el programa electoral de Podemos estará disponible a través de Internet desde este martes (en sus redes sociales, carecen de web propia) y que este lunes ya se podía conseguir en la caseta recién instalada en Teresa Gil. «Pese a que lo habíamos solicitado en tiempo y forma, somos el único partido al que el Ayuntamiento no le notificó la autorización hasta el viernes a última hora», aseguran desde Podemos, con 153 ideas en un programa electoral de 47 páginas.

En el caso del PP, hace unos días desvelaron las líneas básicas de su proyecto y para el martes han convocado para la presentación pública de todas las propuestas. Tampoco se puede leer aún el programa de Ciudadanos en su web local.

«Nuestro programa (PSOE) y el de Toma la Palabra son parecidos. Las diferencias son de matiz. Hay una coincidiencia del 90% en el modelo de ciudad», dijo Puente. «No creo que el entendimiento vaya a ser difícil en el futuro, si es que tenemos que llegar a un acuerdo». Saravia sí establece una diferencia «crítica y fundamental» entre PSOE y Toma la Palabra: «El del PSOE da sensación de conformismo. Nosotros no nos conformamos. Queremos más para Valladolid».

