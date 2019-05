Ciudadanos afirma que «podemos hablar de todo y con todos» Noemí Otero, concejala de Ciudadanos, ayer en la escalinata de la calle Fernán García. / Antonio de Torre Noemí Otero velará para que se cumpla el acuerdo firmado por García Orejana, que es «independiente» de cualquier negociación MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 28 mayo 2019, 12:39

Dice Noemí Otero, concejala electa de Ciudadanos, que se alegra «por el aumento del Partido Popular, pero no tengo una valoración específica, lo que sí está claro es que la fuerza que más ha crecido es Ciudadanos, a pesar de que la Ley D'Hont no nos beneficia y no nos queda otra que seguir trabajando». Afirma que «aspiramos al bien de Segovia y podemos hablar de todo y con todos», pero antes de negociar con otros grupos municipales –«todavía no nos ha llamado nadie»– «anteponemos los proyectos que beneficien a Segovia sobre cualquier otra cosa».

No descarta Otero cualquier pacto, si bien cree que sería «cuanto menos curioso», un hipotético acuerdo con el PP y con alguna de las dos formaciones de izquierda. Porque «estamos encantados de hablar, sea quien sea», aunque considera que en el Ayuntamiento «no somos la llave».

Pero sí tiene en cuenta la concejala de la formación naranja el acuerdo firmado por su antecesora en el Ayuntamiento, María José García Orejana, hace solo unas semanas para aprobar el presupuesto municipal de 2019 y terminar el edificio del CAT: «El acuerdo está hecho y no podemos mirar para otro lado, hay que velar para que se cumpla durante el resto del ejercicio, pero es independiente de las posibles conversaciones. Hay que supervisar los trece puntos del acuerdo, pero cualquier otra conversación lleva un cauce diferente».

Declara la concejala electa de Cs que en su grupo «aspiramos al bien de Segovia», pero de momento están a la espera. «No hemos tenido conversaciones con nadie de ningún tema», aclara, e insiste en que cualquier negociación ha de estar basada en proyectos y en el programa. Respecto a si el resultado de tres concejales está por debajo de sus expectativas sostiene Otero que «Ciudadanos es la fuerza que más ha crecido en Segovia capital y hemos duplicado los votos de hace cuatro años, aunque es cierto que la Ley D'Hont beneficia más a los grandes partidos».

También se alegra del aumento en votos y concejales del Partido Popular, aunque añade que «no tengo una valoración específica de su resultado», y en cambio sí valora la desaparición de Centrados del Ayuntamiento: «Ha sido la crónica de una muerte anunciada, pero Centrados se han equivocado de enemigo porque la batalla no era acabar con Ciudadanos sino hacer el centro más fuerte, y no entiendo los ataques hacia mí de Centrados».

En su opinión, a la espera de las llamadas para hablar de posibles acuerdos y pase lo que pase, sea cual sea el gobierno del Consistorio, «el trabajo está hecho». «El partido empieza ahora, no ha terminado todo», aclara Noemí Otero, que anuncia para estos cuatro años que empiezan «un trabajo sensato y leal en el Ayuntamiento».