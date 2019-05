El candidato de Cs en Valladolid no se puede votar a sí mismo Martín Fernández Antolín deposita el voto, esta mañana en Simancas. / El Norte Martín Fernández Antolín ha votado en Simancas al ser el municipio en el que estaba empadronado antes del cierre del censo electoral LORENA SANCHO Valladolid Domingo, 26 mayo 2019, 12:01

El candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Valladolid, Martín Fernández Antolín, ha protagonizado esta mañana una de las anécdotas de esta jornada electoral al no haberse podido votar a sí mismo, pues tiene asignado un colegio en Simancas, que es el municipio en el que estaba empadronado cuando se cerró el censo electoral.

No obstante, Fernández Antolín, candidato de Ciudadanos desde hace apenas dos meses, pasará el resto de la jornada en la ciudad de Valladolid, donde ya está empadronado y donde visitará colegios electorales con apoderados, según han explicado desde la formación naranja.

«Vamos a intentar que todos los vallisoletanos disfrutemos de este día. Estamos con ilusión que todo se celebre con normalidad, he tenido ocasión de votar en Simancas, que es donde ejerzo mi derecho a voto porque aunque esté empadronado en Valladolid no me ha llegado la tarjeta», ha explicado el candidato.

Fernández Antolín ha señalado que se marcan la cifra de la victoria, porque «nadie se presenta para ser teniente de alcalde». Si bien, ha precisado que es difícil extrapolar los datos de las elecciones generales, por lo que ha apelado a la prudencia y la cautela, «aunque la tendencia, en el caso de Ciudadanos, no es mala». «Entiendo que los vallisoletanos van a seguir apostando por una democracia como la nuestra, sólida, e invito a la participación».