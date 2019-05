Barruelo del Valle, bastión de Vox en la provincia Mario de Fuentes. / N. L. Mario de Fuentes, de 44 años, se presentó por primera vez a la Alcaldía en el año 2007, amparado por las siglas del PP N. LUENGO Barruelo Viernes, 24 mayo 2019, 10:46

En la provincia de Valladolid hay 60 vecinos que tienen un alcalde de Vox. Son los de Barruelo del Valle. Sólo hay otros tres pueblos en España, Cardeñuela Riopico (Burgos), Navas de las Cuevas (Segovia) y Guadiana del Caudillo (Badajoz), gobernados bajo las siglas de la formación liderada por Santiago Abascal. Mario de Fuentes Francos, de 44 años y profesor, se presentó por primera vez a la Alcaldía en el año 2007. Su único objetivo en aquel entonces era sanear las arcas municipales de un ayuntamiento que, según él, «estaba totalmente arruinado».

Quería reflotarlo. «Ser alcalde habiendo dinero, es muy fácil. Lo complicado es encargarse de la gestión cuando hay números rojos. Hubo que hacer malabares», dice este regidor, que considera su ayuntamiento es su «ong particular». «Hay gente que es voluntaria en Cáritas, otros en Cruz Roja y yo soy voluntario en el ayuntamiento. Tan pronto planto árboles en zonas verdes, como cambio las bombillas de las farolas, cambio un magnetotérmico del pozo o arreglo una cisterna del consistorio. Ser alcalde de un pueblo pequeño, conlleva todo eso y más», asegura.

En sus dos primeros mandatos, gobernó amparado por las siglas del PP, aunque recalca, que siempre ha sido «independiente». Desilusionado con este partido, en 2015, optó por presentarse por Vox. «Me cambié porque me sentí engañado por Rajoy», dice muy rotundo.

En 2015 las propuestas de Vox le convencieron y aterrizó en estas siglas. «Me gusta más un partido que dice que va a bajar los impuestos que uno que dice que los va a subir», justifica. Sus vecinos le respaldaron y ganó de largo en las urnas con 30 votos, 5 para el PSOE y 5 para el PP. El mismo Santiago Abascal, en aquella ocasión, le llamó para felicitarle. «Me dijo que me guardara su teléfono para cuando lo necesitara. Solo lo he utilizado en un par de ocasiones», reconoce.

Este alcalde confiesa que no cree que Vox llegue a ser un partido mayoritario, pero que espera que «llegue a ser necesario en muchos pueblos». «En un pueblo pequeño como el mío, lo de menos es el partido por el que te presentes. Por eso, yo no creo que me afilie nunca a ningún, pero todos tienen que aprender de Vox que la única financiación que recibe es de las cuotas de los afiliados».