La zona euro frena su expansión en plena tensión arancelaria
El PIB del segundo trimestre creció al 0,1% frente al 0,6% de los tres primeros meses de 2025. España se mantiene como motor de la región
C. A.
Jueves, 14 de agosto 2025, 14:24
La guerra arancelaria empieza a dejarse notar en la economía global. También en la zona euro, que comienza a dar señales de agotamiento con un ... crecimiento del PIB del 0,1% en el segundo trimestre del año -cuando las tensiones comerciales se dispararon- frente al 0,6% que se expandió en los tres primeros meses de 2025.
Si la comparativa se hace respecto al segundo trimestre de 2024, el PIB aumentó un 1,4% en la zona euro y un 1,5% en la UE, según la estadística difundida este jueves por Eurostat.
La parte positiva de los datos llega del lado nacional, con la economía española manteniéndose como el motor de la región y situándose entre los países que más crecen. En concreto, el PIB subió al 2,8% en el segundo trimestre, doblando la media de la zona euro, siendo la sexta economía que más crece y solo por detrás de Irlanda (que sumó un 16% tras un 2024 de contracción), Lituania, Polonia, Chipre y Bulgaria.
Destaca también el caso de Alemania, cuya evolución es clave para el conjunto de la región. Tras un periodo de mucha incertidumbre por la evolución de su economía, el país logró cerrar los dos primeros trimestres del año crecimientos positivos. Sin embargo, el impacto de los aranceles también se ha dejado notar en este caso, con una contracción del 0,1% entre abril y junio respecto al periodo de enero-marzo.
