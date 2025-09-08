El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cartel de alquiler de una vivienda en Madrid. Efe

Compartir casa, más caro que nunca: alquilar una habitación cuesta 510 euros de media, el doble que hace una década

La subida de precios dificulta esta alternativa para los que no pueden independizarse en solitario, con ciudades como Barcelona donde ya no existe oferta por debajo de esa cifra

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:16

Misión imposible. La imparable escalada de los precios de la vivienda ha provocado que alquilar una casa en solitario sea un auténtico lujo que muy ... pocos se pueden permitir. Compartir piso se ha convertido, para muchos, en la única opción para independizarse del hogar familiar. Pero incluso esta alternativa es in viable en muchos casos, con precios que, de media, superan los 510 euros en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  4. 4

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  5. 5

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  6. 6

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  7. 7 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  9. 9

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  10. 10 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Compartir casa, más caro que nunca: alquilar una habitación cuesta 510 euros de media, el doble que hace una década

Compartir casa, más caro que nunca: alquilar una habitación cuesta 510 euros de media, el doble que hace una década