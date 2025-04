Trucos de ahorro con la factura de la luz

Clara Alba Viernes, 25 de abril 2025, 10:05 Comenta Compartir

Tras un inicio de año algo convulso en el mercado eléctrico, con los precios de la luz de nuevo por las nubes,las borrascas de primavera trajeron consigo notables descensos que muchos consumidores han aprovechado para conseguir una tarifa más barata. Créanme. Sé por experiencia que hay pocas cosas que den más pereza que cambiar de compañía de cualquier tipo de suministro. Pero les aseguro que, a corto y sobre todo largo plazo, merece la pena si además modificamos pequeños hábitos que pueden ser cruciales para abaratar nuestras facturas.

Como ya ocurrió en mayo, abril está consolidando niveles más moderados en los precios de la luz. Y aunque es cierto que todavía son altos si se comparan con los de hace un año y el pico diario en los mercados mayoristas ha sobrepasado algunos días los 100 euros el megavatio/hora (Mwh), también han existido jornadas en las que la cifra se ha situado de media por debajo de los 20 euros. Y horas en las que el coste ha sido incluso negativo. Eso sí, no olviden que esto no implica que la factura le vaya a salir gratis, pues siempre hay que tener en cuenta cómo la engordan los impuestos y otros cargos.

En todo caso, esa moderación de los precios vuelve a poner sobre la mesa la duda sobre cuál es ahora la mejor tarifa del mercado. Y, como en casi todo, la respuesta depende de varios factores. La tarifa regulada (PVPC) -que varía cada hora del día según la oferta y la demanda en los mercados mayoristas- se ha abaratado respecto al cierre de 2024. Pero esa rebaja esconde cierta volatilidad que puede castigar a los consumidores que no han sabido ajustar sus hábitos de uso a las horas más baratas.

Solo un ejemplo para ilustrar la importancia de evitar los periodos diarios de mayor coste, que suelen situarse entre las siete de la tarde y las diez de la noche. Este miércoles 24 de abril, el precio de la luz osciló entre los -0,01 euros que se alcanzaron a las cuatro de la tarde y los 114,48 euros registrados a las diez de la noche. El problema es que apenas tres de cada diez consumidores intenta adaptar el uso de sus electrodomésticos de alto consumo a los horarios más económicos, según una reciente encuesta de Rastreator. El resto se pierde un ahorro que la firma estima en unos 96 euros anuales.

Consejos prácticos

Según cálculos del comparador Kelisto.es, con datos de marzo, el PVPC con el consumo concentrado en las horas punta fue un 12% más caro que la tarifa más barata de precio fijo en el mercado. Así que, si cuenta con la tarifa regulada pero el uso de la lavadora o el horno se concentra en las horas más caras, al menos valdrá la pena analizar las tarifas disponibles en el mercado libre.

Decida lo que decida, lo importante es tomar las riendas de su consumo eléctrico. Y eso no consiste solo en escoger la oferta más barata, sino la que mejor se adapte a su estilo de vida. Para cambiar de tarifa, solo tiene que llamar a su compañía aportando datos personales y los del suministro que se pueden encontrar en el código CUPS de la factura. Por lo general, el cambio no suele tardar más de dos semanas y no implica cortes de suministro. Tampoco coste, pues es poco habitual tener cláusulas de permanencia en este tipo de contratos. Pero tenga claro que, lo más importante para ahorrar, es adaptar sus hábitos de consumo con cinco sencillos pasos más allá de evitar encender la luz de forma innecesaria o recordar desenchufar los aparatos que no se estén utilizando:

Horas valle. Concentre su consumo de los grandes electrodomésticos en las horas más baratas, que puede consultar aquí cada día. Los programas ECO en lavadoras o lavavajillas, aunque tarden más, consumen menos.

Invierta. Merece la pena gastar en aparatos eficientes cuando se trata de calefacción o aire acondicionado.

Potencia. Compruebe la potencia que tiene contratada. Según los tramos, y tal y como recuerdan en Kelisto, puede contar con unos kW disponibles para poner a funcionar aparatos eléctricos durante el periodo punta (de 12 a 8 de la mañana, fines de semana y festivos) y otros kW para las horas valle (de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas). «Cada kW que contratas para las horas punta cuesta casi 30 veces más que el de las horas valle y la potencia puede llegar a representar casi el 20% del coste de la factura, por lo que puedes ahorrar descendiendo los kW contratados en las horas en las que consumas menos; un trámite muy sencillo de realizar llamando por teléfono o en la web de tu comercializadora», señalan los expertos en un reciente análisis.

Use bombillas LED. Duran más y consumen entre un 50% y un 80% menos para la misma iluminación.

Temperatura eficiente. Al tratarse de uno de los electrodomésticos que más consume, los expertos aconsejan mantenerlo en 5 grados para el frigorífico y -18 grados para el congelador.

