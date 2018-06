Los salarios pactados en convenio subirán de media entre el 12 y 20% en tres años 01:59 Un albañil, durante su jornada de trabajo. / Sergio Espinosa El secretario general de Comisiones Obreras ha avisado de que «o hay reparto o hay conflicto» EFE Madrid Jueves, 28 junio 2018, 13:29

El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo, ha asegurado que el acuerdo de negociación colectiva alcanzado por patronal y sindicatos supondrá una subida media de los salarios pactados en convenio de entre el 12 y el 20 % entre 2018 y 2020, lo que afectará a más de 2.200.000 trabajadores.

En una rueda de prensa previa al Consejo Confederal que deberá ratificar el acuerdo, Sordo ha puesto el ejemplo del convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, donde la subida podría llegar al 38 % como consecuencia de elevar el salario mínimo en convenio a 14.000 euros anuales en 2020. Al respecto, ha criticado que algunas empresas «vayan como un tiro» mientras pagan «salarios de miseria».

El secretario general de CC OO ha valorado «muy positivamente» el acuerdo «por el contenido en sí y por las puertas que este acuerdo abre para el marco tripartito y para poder abordar negociaciones que sirvan para corregir los principales problemas del mercado laboral en España». Con todo, ha llamado al Gobierno a respetar los acuerdos alcanzados entre sindicatos y organizaciones patronales, aunque ha pedido que no otorgue «derecho de veto» a la patronal en algunos aspectos de la reforma laboral.

Sordo ha recordado que fue esto lo que ocurrió en 2012 y ha instado al Ejecutivo a ir más allá en los cambios en el mercado laboral con los que no está de acuerdo, aunque las patronales estén en contra. «Nuestra apuesta por el diálogo no le puede servir al Gobierno como un burladero para evitar definirse sobre qué quiere hacer en el futuro con la reforma laboral», ha advertido el secretario general de CC OO, que ha avisado de que «o hay reparto o hay conflicto» y anticipa «bronca» en el caso de que no suceda.

Sordo ha explicado también algunas de las medidas que recoge el acuerdo, como el último punto en el que se simplifica la finalización del contrato de común acuerdo entre las partes o cómo se compensaría la reducción de jornada al trabajador en caso de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Por lo que respecta a las extinciones de contrato de común acuerdo, Sordo ha dicho que no se trata de facilitar el despido pactado, sino un emplazamiento para simplificar los trámites para que el trabajador pueda acceder a la prestación por desempleo sin perder el derecho a una indemnización por despido.

En cuanto a la compensación por reducción de jornada en empresas con bajas tasas de temporalidad, esta se produciría mediante una prestación pública de la Seguridad Social, con la garantía de que en el caso de que la empresa echara el cierre, el trabajador pudiera recuperar su prestación por desempleo. Sordo ha anticipado que, aunque la fecha no está cerrada, la firma institucional del acuerdo tendrá lugar previsiblemente el jueves 5 de julio.