El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elma Saiz durante una sesión de control al Gobierno. Jaime García

El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

La propuesta de Elma Saiz provoca un nuevo enfrentamiento entre los socios de la coalición de Gobierno

José A. González

José A. González

Martes, 14 de octubre 2025, 16:33

Comenta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha logrado poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario en torno a su propuesta de ... subida de cotizaciones para los autónomos, aunque no en los términos que habría deseado la ministra Elma Saiz. «Error», «no merecen vivir estrangulados», «ni un solo voto». Así califican desde la derecha, la izquierda y los habituales socios del Gobierno el incremento, de entre 10 y 210 euros, para los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) previsto para el próximo ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  4. 4

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  9. 9

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  10. 10

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026