El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beatriz Corrdor, presidenta de Redeia EP

El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones

Corredor niega que se encuentre en riesgo la seguridad del suministro pero desliza que el modo reforzado supone «mayores ingresos para los generadores obligados a controlar la tensión

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:51

Comenta

El modo «reforzado» del sistema eléctrico con el que opera Red Eléctrica tras el apagón del pasado 28 de abril que afectó de forma masiva ... a la Península Ibérica ha supuesto un sobrecoste de 371 millones de euros hasta el 30 de septiembre según las estimaciones de Red Eléctrica. Así lo ha confirmado este jueves la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en su intervención en la XII edición del Foro Solar organizado por UNEF en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  5. 5 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  6. 6

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  7. 7

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico
  8. 8

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  9. 9

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  10. 10

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones

El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones