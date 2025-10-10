El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. EFE

El Gobierno ya está actuando para evitar otro apagón antes de los cambios que introduzca la CNMC

Red Eléctrica va a modificar el procedimiento que gestiona la red y las centrales tendrán que estar a su disposición inmediatamente si se las necesita

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:21

Las «bruscas variaciones de tensión» experimentadas en España en los últimos días según admitió Red Eléctrica en un escrito a Competencia (CNMC) han puesto ... al sistema eléctrico en alerta. El operador ha exigido una serie de «medidas urgentes» a la CNMC, que ha elevado a consulta pública las modificaciones, pero el Gobierno ya está actuando para evitar sustos y ha decidido cambiar de forma urgente el procedimiento de operación que rige como se gestiona la red eléctrica en España.

